 У Парижі затримали російського художника Павленського та його подругу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.02.2020

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У Парижі затримали російського художника Павленського та його подругу

Подругу художника Петра Павленського затримали через публікацію відео сексуального характеру з кандидатом в мери Парижа. Сам акціоніст був затриманий за бійку в новорічну ніч.

Петро Павленський влаштував політичний секс-скандал у Франції

Петро Павленський влаштував політичний секс-скандал у Франції

Французька поліція ввечері у суботу, 15 лютого, затримала подругу російського художника-акціоніста Петра Павленського. Її обвинувачують в тому, що вона опублікувала відео інтимного характеру за участю соратника президента Франції, кандидата в мери Парижа Бенжамена Гріво, повідомили в прокуратурі у неділю, 16 лютого. Зокрема, їй закидають втручання в приватне життя та публікації зображень сексуального характеру без згоди. Ім'я жінки не розголошується.

Сам Павленський також був заарештований раніше у суботу, але за іншою справою. 12 лютого він опублікував відео з французьким політиком на своїй сторінці у Facebook. В інтерв'ю виданню Liberation він заявив, що Гріво "постійно виховує сімейні цінності, говорить, що хоче бути мером родин, і завжди ставить як приклад своїх дружину та дітей. Але робить він інше". Після публікації цього відео Гріво, який балотувався від правлячої партії "Республіка на марші" (Larem) зняв свою кандидатуру, заявивши, що хоче захистити свою родину.

Через три дні Павленський написав, що ресурс pornopolitique, на який він виклав відеозапис, проіснував менше трьох днів і був заблокований французькою владою. "Але я не дозволю жодній владі знищити те, у що я вклав стільки сил і часу. І я обіцяю всім глядачам і читачам pornopolitique, що політичний порноресурс буде відновлений", - написав він у себе на Facebook.

Художника затримали за бійку

Самого Павленського затримали у Парижі 15 лютого у зв'язку з розслідуванням інциденту, що стався в новорічну ніч. Як повідомили французькі ЗМІ, на новорічній вечірці озброєний ножем Павленський брав участь в бійці, в результаті якої двоє людей і він сам отримали поранення. Втім, за даними французьких ЗМІ, художника можуть допитати і щодо розміщених відео з Гріво.

DW.COM

Російського художника-акціоніста Петра Павленського затримали за підпал будівлі Банку Франції у Парижі. Росіянин отримав у травні цього року політичний притулок у Франції. (16.10.2017)

Художнику, який у листопаді минулого року підпалив двері ФСБ на Луб'янці, присудили 500 тисяч рублів штрафу і відпустили в залі суду. Він не має наміру сплачувати ці гроші та планує оскаржити вирок. (08.06.2016)

Петро Павленський отримав відомість своїми провокаційними акціями. В липні 2012 року художник зашив собі рот ниткою і вийшов на одиночний пікет на підтримку панк-гурту Pussy Riot біля Казанського собору в Санкт-Петербурзі. В листопаді 2013 року він цвяхом прибив свої геніталії до бруківки на Червоній площі у Москві. Цю акцію художник присвятив Дню поліції.

У листопаді 2015 року Павленський облив бензином і підпалив вхідні двері будівлі ФСБ на Луб'янці, за що був засуджений до штрафу в 500 тисяч рублів. У 2017 році він отримав політичний притулок у Франції. У жовтні 2017 року його заарештували за підпал входу в головний будинок Банку Франції на площі Бастилії в Парижі.

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Людина та влада: в Німеччині зняли фільм про Петра Павленського (01.11.2016)

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