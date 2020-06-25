У Парижі відкрили для відвідувачів Лувр

Лувр - найбільш відвідуваний музей світу - у понеділок, 6 липня, знову відчинив свої двері. Відвідувачі зможуть побачити більшість найпопулярніших луврських шедеврів, як-от "Мону Лізу" Леонардо да Вінчі, проте приблизно третина галерей, де складно забезпечити дотримання соціальної дистанції, залишаться зачиненими.

Відвідати паризький музей можна тільки в масці, забронювавши попередньо на веб-сайті час відвідування. Щоб уникнути скупчення людей, адміністрація музею проклала позначені стрілочками чіткі маршрути лабіринтом виставкових зал. Повертатися до пройденої зали чи йти в зворотньому напрямку заборонено. Також на підлозі позначені місця, на яких відвідувачі мають стояти біля картин.

За даними агентства AFP, за майже чотири місяці карантинної перерви Лувр утратив понад 40 мільйонів євро доходів від продажу квитків. Минулого року іноземні туристи становили приблизно 70 відсотків з 9,6 мільйона відвідувачів музею, проте через пандемію COVID-19 кількість туристів з-за кордону у Франції різко скоротилася. "Ми втрачаємо 80 відсотків нашої аудиторії", - вважає директор Лувру Жан-Люк Мартінес. Зараз музей намагається привернути увагу французьких відвідувачів.

Нагадаємо, що наприкінці червня в Парижі знову відкрили для туристів Ейфелеву вежу.