У пандемію пиво не п'ють. Пивоварні в Німеччині потерпають від COVID-19

Якщо в Баварії можуть скасувати навіть "Октоберфест", то німецьких броварів чекають дуже тяжкі часи. Традиційна для економіки Німеччини галузь пивоваріння й без того повільно й неухильно здає свої позиції: від 1980-х років споживання пива на душу населення зменшилося майже на третину.

Минулий рік теж закінчився в мінусі, але броварі сподівалися на 2020-й, адже великі спортивні, особливо футбольні, змагання завжди стимулюють попит із боку вболівальників-телеглядачів. Чемпіонат світу 2018 року в Росії знову підтвердив це, тож виробники навіть вирішили підвищити ціни на бочкове пиво.

Пивоваріння в Німеччині - переважно малий і середній бізнес

Однак пандемія коронавірусної інфекції перекреслила надії броварів. Чемпіонат Європи з футболу й Олімпійські ігри перенесли. Усі масові заходи - від рок-концертів до різноматних народних і пивних свят - у Німеччині скасували щонайменше до 31 серпня. Можливо, скасують і двотижневий "Октоберфест", який мав розпочатися 19 вересня.

Але головне лихо для майже 1500 німецьких пивних заводів навіть не в цьому. Через карантин в усій країні зачинили заклади громадського харчування - від ресторанів і кафе до традиційних кнайп і бістро. Не працюють і біргартени (Biergarten, у перекладі - "пивний сад"), які так люблять німці. Квітень, мов назло, надзвичайно сонячний, тож будь-який пивний бар зі столами просто неба міг розраховувати в такі дні на великий потік гостей.

Колись він виглядав ось так. Пивний сад "Biergarten am Seehaus" у Мюнхені

"Наша пивна промисловість, яка складається переважно з малих і середніх підприємств, дуже страждає, тому що багатьом пивним заводам головну частину виторгу забезпечує регіональна сфера гастрономії. А саме ця частина бізнесу нині цілковито відпала", - пояснює Марк-Олівер Гунгольц (Marc-Oliver Huhnholz), прессекретар Об'єднання німецьких пивоварів.

За його словами, невеликим броварням, особливо тим, які варять переважно або виключно бочкове пиво, місцеві ресторани й пивниці забезпечують до 90 відсотків обороту. Виходить, що карантин найбільше загрожує близько 1100 малим броварням, у тому числі монастирським. За рік вони виробляють, як правило, не більше 5000 гектолітрів, але забезпечують величезну різноманітність сортів і смаків німецького пива, а також створюють регіональний колорит.

Сімейний бізнес страждає без кнайп і футболу

Сімейне підприємство Moritz Fiege заснували в 1878 році у промисловому Бохумі. Це середній бізнес: торік броварня приготувала 130 тисяч гектолітрів пива. 20 відсотків обороту забезпечують близько 300 закладів харчування в Рурській області. Нині завод не має цих прибутків через карантин.

Відчутних збитків завдала також зупинка футбольного чемпіонату Німеччини. Коли клуб другої бундесліги "Бохум" приймає гостей, на стадіоні наливають пиво Moritz Fiege.

Очільник фірми Гуґо Фіґе (Hugo Fiege) вважає, що заклади громадського харчування відкриватимуть у Німеччині дуже повільно, тож колишній виторг з'явиться нескоро. На його заводі працюють близько 80 людей. 12 із них довелося перевести в режим скороченого робочого часу. Дві третини недоотриманої зарплати працівникам компенсує держава.

У лідерів пивної промисловості впав експорт

У одного з лідерів галузі, компанії Krombacher Brauerei із Кройцталя, обсяг виробництва становить близько 6 мільйонів гектолітрів. Із них у сферу громадського харчування постачають близько 15 відсотків, ще п'ять відсотків призначені для експорту. "Тут, як і у сфері гастрономії, збут майже цілковито впав", - розповів DW прессекретар Krombacher Brauerei Петер Лемм (Peter Lemm).

Аби зрозуміти, чому так, погляньмо на експортну статистику німецької пивної промисловості. За даними Об'єднання німецьких пивоварів, у 2019 році найбільшими ринками збуту німецького пива були Італія (3,4 мільйона гектолітрів) і Китай (1,8) - дві країни, які особливо постраждали від пандемії COVID-19 й запровадили дуже жорсткий карантин. Утім, на багато інших експортних ринків сподіватися теж не доводиться, вважає Марк-Олівер Гунгольц.

Роздрібна торгівля в супермаркетах теж не сповнює представників галузі оптимізмом. За теплої весняної погоди в Німеччині починається гриль-сезон. Обов'язковий атрибут пікніків, окрім ковбасок і стейків, - пиво.

"Але якщо зустрічатися великими компаніями і надалі буде заборонено, то приводів для споживання не буде", - журиться прессекретар Об'єднання німецьких пивоварів. Гучні весілля та інші сімейні свята нині теж не відзначають.

Працівники в home office п'ють вино

Німці не надто охоче п'ють пиво на карантині, коли наодинці сидять удома чи в тісному родинному колі. Схоже, люди віддають перевагу іншому алкогольному напою: вину. На відміну від пива, споживання вина на душу населення в Німеччині багато років залишається стабільним. Але останніми тижнями вино активніше купують у супермаркетах, розповів Ернст Бюшер (Ernst Büscher), прессекретар галузевого об'єднання "Німецький інститут вина".

Кількість замовлень вина ціною до 10 євро за пляшку в інтернеті зросла майже удвічі, каже керівник спеціалізованої онлайн-крамниці weine.de Фрідгельм Розенов (Friedhelm Rosenow). Газеті Die Welt він пояснив це так: "Люди сидять удома, працюють у віддаленому режимі й хочуть випити хорошого вина після трудового дня".

Німецькі винороби й виноторговці теж зазнають збитків через зачинені ресторани і падіння експорту. Якою мірою онлайн-попит компенсує ці збитки, стане зрозуміло наприкінці року.

Дивитись відео 00:59 Поділитись Зворотний бік Октоберфесту (25.09.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/35THg Зворотний бік Октоберфесту (25.09.2018)

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