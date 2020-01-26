У Німеччині і Канаді підтвердили перші випадки коронавірусу

У Німеччині у понеділок, 27 січня, підтвердили перший випадок зараження новим коронавірусом з Китаю. Згідно з офіційним повідомленням міністерства охорони здоров'я Баварії, зараження підтвердили у чоловіка, який проживає у місті Штарнберг, що в 30 кілометрах від Мюнхена.

Пацієнт "добре почувається" та ізольований, він перебуває під наглядом лікарів, додали у міністерстві. Інформація про його вік та національність не розголошується. Крім того, про цей випадок захворювання вже повідомили осіб, які контактували із пацієнтом.

Перший випадок зараження коронавірусом у Канаді

Влада Канади також повідомила у понеділок, 27 січня, про перший випадок зараження коронавірусом у країні. 50-річний чоловік, у якого виявили новий вірус, прилетів з його епіцентру, китайського міста Ухань до Торонто 22 січня. Коли він зійшов з літака, у нього не було жодних симптомів захворювання. Вони з'явилися пізніше, після чого він зателефонував до швидкої і повідомив, що прибув з Уханю. Наразі він перебуває на карантині, а пасажири, які летіли поруч з ним, проінформовані про потенційну небезпеку зараження вірусом.

Лікарі підозрюють, що його дружина може бути також заражена коронавірусом. Наразі вона перебуває на домашньому карантині, очікуються остаточні результати її аналізів для підтвердження або спростування підозри. Так само лікарі підозрюють можливе зараження коронавірусом ще у 19 людей.

Кількість інфікованих у Китаї зростає

За офіційними даними, у Китаї вже зареєстрували 106 смертей і більше 4500 випадків зараження коронавірусом. Ще підтверджено більше 45 випадків захворювання в інших країнах. Більшість з них - це китайські туристи або люди, які нещодавно відвідали Ухань.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про підвищення загрози поширення на глобальному рівні коронавірусу 2019-nCoV. "Дуже високий рівень загрози - в Китаї, високий - на регіональному рівні, високий - на світовому", - йдеться в доповіді організації.