У Німеччині істотно покращилася якість повітря

Протягом 2020 року повітря в Німеччині стало значно чистішим. Згідно з даними міністерки охорони довкілля та ядерної безпеки ФРН Свенії Шульце (Svenja Schulze), у 2020 році зафіксовано значно нижчий вміст в повітрі шкідливих речовин, ніж в попередні роки. Про це вона повідомила у вівторок, 16 лютого, в Берліні.

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Водночас міністерка наголосила, що зниження концентрації двоокису азоту і дрібного пилу лише частково пояснюється обмеженнями, запровадженими на тлі пандемії коронавірусу. Позитивна тенденція в даній сфері зберігається вже багато років, констатувала членкиня німецького уряду.

Проблеми лише в Гамбурзі та Мюнхені

Загалом торік з усіх німецьких міст лише в Гамбурзі та Мюнхені було зафіксовано перевищення максимально допустимого рівня вмісту в повітрі двоокису азоту. Такі дані оприлюднив керівник Федерального відомства з охорони довкілля Дірк Месснер (Dirk Messner). Він зазначив, що до поліпшення ситуації призвели значною мірою сучасніші дизельні автомобілі, запровадження більшої кількості зон з обмеженням швидкості руху в містах, а також поліпшення програмного забезпечення транспортних засобів.

Згідно з дослідженням, тільки близько трьох-чотирьох відсотків з 400 вимірювальних станцій, зареєстрували перевищення середньорічного допустимого показника вмісту двоокису азоту в 40 мікрограмів на кубічний метр повітря.

Так само зниження інтенсивності руху дорожнього транспорту на 20-50 відсотків в період локдауну в березні-квітні 2020 року дало можливість скоротити вміст двоокису азоту в атмосфері на 25 відсотків. Щодо вмісту в повітрі німецьких міст шкідливих дрібних часточок та пилу, то 2020 рік став найчистішим з початку фіксування цих показників у 1990-х роках.

Месснер, однак, зазначив, що заспокоюватися рано. Він нагадав, що в 2018 році в Німеччині, за даними Європейського агентства з охорони довкілля, від наслідків вдихання дрібного пилу померли понад 63 тисячі осіб.