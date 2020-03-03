У Німеччині через коронавірус рекомендують скасувати масові заходи

Через поширення коронавірусу міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) рекомендує відмовитись від проведення у країні заходів, в яких має взяти участь понад тисяча осіб. "Після численних обговорень з відповідальними особами я категорично закликаю вас скасувати події з понад 1000 учасниками до подальшого повідомлення", - написав він у неділю, 8 березня, у Twitter. Міністр також розкритикував нерішучість влади у цьому напрямку, зазначивши, що "зважаючи на динамічний розвиток останніх днів, це треба швидко змінити".

Більше за інших через це обмеження можуть постраждати футбольні клуби. "Коронавірус ставить суспільство в цілому, а отже, і футбол, у складну ситуацію", - заявив голова правління німецької футбольної ліги DFL (Deutsche Fußball Liga) Крістіан Зайферт (Christian Seifert). Він відзначив, що здоров'я населення, а отже, всіх футбольних фанатів має "першочерговий пріоритет", однак матчі буде важко перенести.

"Немає сумніву в тому, що сезон повинен проводитись так, як планувалося до середини травня, щоб визначити переможців і переможених та учасників міжнародних змагань", - зазначив Зайферт. Матчі при цьому можуть бути проведені при порожніх трибунах.

Скасовані заходи

Раніше через побоювання про поширення коронавірусу вже був скасований Лейпцизький книжковий ярмарок, в якому мали бути представлені 2500 учасників з 51 країни світу. Також організатори вирішили не проводити найбільший у світі туристичний ярмарок ITB, який мав пройти у Берліні. Планувалось, що його мали відвідати 170 тисяч людей. Те саме сталося з найбільшою в світі промисловою виставкою - Ганноверським ярмарком. Він мав відбутись 20-24 квітня, однак тепер виставка, яку мали відвідати шість тисяч учасників, запланована на 13-17 липня.

Тим часом кількість заражених коронавірусом в Німеччині продовжує зростати - станом на середину дня 8 березня було зафіксовано вже 902 випадки зараження. За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), найбільше число хворих наразі у землі Північний Рейн-Вестфалія - 398. У Баден-Вюртемберзі зафіксовано 182 випадки, а у Баварії - 172. Єдиною федеральною землею, де офіційно досі не зареєстрували жодного зараження коронавірусом, залишається Саксонія-Ангальт.

8 березня також стало відомо про першу смерть німецького громадянина від викликаного коронавірусом захворювання. 60-річний німець помер у Єгипті, повідомило міністерство охорони здоров'я цієї країни.

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