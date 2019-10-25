У Німеччині тепер можна набагато швидше втратити водійські права

Наприкінці квітня 2020 року в Німеччині набрали чинності зміни в правилах дорожнього руху (ПДР). Зокрема, посилено покарання за перевищення швидкості й порушення правил паркування, а також вжито заходів для кращого захисту велосипедистів і пішоходів.

Як карають водіїв у Німеччині

Якщо не брати до уваги кримінальної відповідальності, наприклад, за водіння в стані сильного алкогольного або наркотичного сп'яніння, в Німеччині є чотири види покарань для водіїв. Це грошові штрафи, штрафні бали, тимчасова заборона на водіння і позбавлення прав.

За дрібні порушення ПДР - просто грошові штрафи в кілька десятків євро, за більш серйозні - збільшені грошові штрафи, а на додаток ще й штрафні бали в картотеці Федерального відомства автодорожнього транспорту у Фленсбурзі. Гасяться, тобто згорають ці штрафні бали не дуже швидко. Штраф в один бал - через 2,5 року, в два бали - через 5 років, в три бали - через 10 років.

Коли в особовій справі у Фленсбурзі накопичується 8 балів, водійські права вилучаються. У такому випадку потрібно робити нові, а це дуже дорого, складно і можливо лише за умови дотримання різних вимог, що залежать від конкретних обставин у кожному випадку, наприклад, проходження медично-психологічного обстеження - МПО, яке в Німеччині також в народі називають "тестом для ідіотів". Щорічно це обстеження проходить орієнтовно 90 тисяч водіїв, включно з тими, кого позбавляють прав відразу прямо на місці, тобто вилучають посвідчення, наприклад, після скоєння ДТП у стані сильного сп'яніння. Успішно МПО проходить близько 60 відсотків. Також влада може вимагати перездати іспити - як окремо водіння або теорію, так і все разом.

Рятувальний коридор на автобані А9 під Мюнхеном

Якщо у Фленсбурзі водій уже назбирав до п'яти балів, він може добровільно відвідати спеціальний семінар в одній з автошкіл, після чого один бал буде погашений. Починаючи від шести балів, це вже неможливо. Ціна такого семінару від 300 до 400 євро. У свою чергу, тимчасова заборона на водіння накладається додатково до грошових штрафів і балів і діє від одного до трьох місяців. Після закінчення терміну права повертаються автоматично.

Розміри грошових штрафів, кількість балів і тривалість тимчасових заборон на водіння в Німеччині залежать, зокрема, від виду транспортного засобу (легковий автомобіль, вантажний автомобіль тощо), а також від місця, де було скоєно порушення (в межах населених пунктів або поза населеними пунктами). Докладні таблиці займають багато сторінок. Але що ж змінилося наприкінці квітня 2020 року для переважної більшості водіїв, тобто тих, хто керує легковими авто? Наведемо тут лише деякі приклади.

Перевищення швидкості

По-перше, вдвічі збільшено розміри початкових штрафів за незначне перевищення швидкості: 20 євро - за перевищення до 10 км/год поза населеними пунктами, 30 євро - на території населених пунктів. Але найстрашніше не це. Одна з найбільш відчутних змін стосується тимчасових заборон. На цілий місяць тепер залишатимуться без прав водії, що перевищили швидкість на 21-25 км/год у межах населених пунктів і на 26-30 км/год поза населеними пунктами. Верхня межа штрафів не змінилася. Наприклад, перевищення на понад 70 км/год вище дозволеної швидкості в межах населених пунктів коштуватиме порушнику 680 євро, 2 бали й 3 місяці позбавлення прав.

Захист велосипедистів і пішоходів

Серед нових штрафів у Німеччині - покарання у розмірі 100 євро плюс один штрафний бал за зупинку транспортного засобу на спеціальних смугах проїжджої частини для руху велосипедів. За парковку або зупинку на тротуарах і відокремлених від проїжджої частини велосипедних доріжках стягуватимуться штрафи в розмірі від 25 до 100 євро.

Зупинка і паркування на таких велосипедних доріжках тепер обійдеться водіями в 100 євро і один бал у Фленсбурзі

У новій редакції ПДР також уперше зафіксовано мінімальний бічний інтервал, якого водії повинні дотримуватися під час обгону велосипедистів: всередині населених пунктів - півтора метра, поза населеними пунктами - два метри. Раніше говорилося, що він "має бути достатнім". Тепер вказані конкретні мінімальні цифри. За недотримання цієї дистанції штраф становить 30 євро, якщо йдеться про дорослого велосипедиста, і 80 євро плюс один штрафний бал, якщо маневр загрожував дитині або людині похилого віку.

Інші штрафи для водіїв

У Німеччині тепер також введено покарання за незаконний проїзд рятувальними коридорами, які водії зобов'язані створювати між смугами руху на автобані у випадку утворення заторів, щоб у випадку аварії машини швидкої або поліція та інші спецавто могли оперативно дістатися до місця ДТП.

Рух таким коридором коштуватиме порушникам штрафом до 320 євро, позбавленням прав на місяць і двома балами у Фленсбурзі. А водії, що перешкоджають руху рятувальних машин з включеними спецсигналами, платитимуть до бюджету 100 євро і отримають один штрафний бал в особисту справу.

Що ще нового? Штраф за використання додатків, що попереджають про радари, складає тепер 75 євро плюс один бал. Безцільна їзда туди-сюди, перегазовки на перехрестях та інші подібні прояви асоціальної або незрілої поведінки за кермом, що без поважних причин порушують спокій і завдають додаткової шкоди навколишньому середовищу, можуть призвести до штрафу в розмірі до 100 євро.