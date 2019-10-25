 У Німеччині тепер можна набагато швидше втратити водійські права | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 06.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

У Німеччині тепер можна набагато швидше втратити водійські права

У Німеччині почав діяти новий штрафний каталог для водіїв. Деякі адміністративні штрафи суттєво збільшили. Також запроваджені нові покарання.

Deutschland bundesweiter Blitz-Marathon (Reuters/F. Bensch)

Наприкінці квітня 2020 року в Німеччині набрали чинності зміни в правилах дорожнього руху (ПДР). Зокрема, посилено покарання за перевищення швидкості й порушення правил паркування, а також вжито заходів для кращого захисту велосипедистів і пішоходів.

Як карають водіїв у Німеччині

Якщо не брати до уваги кримінальної відповідальності, наприклад, за водіння в стані сильного алкогольного або наркотичного сп'яніння, в Німеччині є чотири види покарань для водіїв. Це грошові штрафи, штрафні бали, тимчасова заборона на водіння і позбавлення прав.

За дрібні порушення ПДР - просто грошові штрафи в кілька десятків євро, за більш серйозні - збільшені грошові штрафи, а на додаток ще й штрафні бали в картотеці Федерального відомства автодорожнього транспорту у Фленсбурзі. Гасяться, тобто згорають ці штрафні бали не дуже швидко. Штраф в один бал - через 2,5 року, в два бали - через 5 років, в три бали - через 10 років.

Коли в особовій справі у Фленсбурзі накопичується 8 балів, водійські права вилучаються. У такому випадку потрібно робити нові, а це дуже дорого, складно і можливо лише за умови дотримання різних вимог, що залежать від конкретних обставин у кожному випадку, наприклад, проходження медично-психологічного обстеження - МПО, яке в Німеччині також в народі називають "тестом для ідіотів". Щорічно це обстеження проходить орієнтовно 90 тисяч водіїв, включно з тими, кого позбавляють прав відразу прямо на місці, тобто вилучають посвідчення, наприклад, після скоєння ДТП у стані сильного сп'яніння. Успішно МПО проходить близько 60 відсотків. Також влада може вимагати перездати іспити - як окремо водіння або теорію, так і все разом.

Рятувальний коридор на автобані А9 під Мюнхеном

Рятувальний коридор на автобані А9 під Мюнхеном

Якщо у Фленсбурзі водій уже назбирав до п'яти балів, він може добровільно відвідати спеціальний семінар  в одній з автошкіл, після чого один бал буде погашений. Починаючи від шести балів, це вже неможливо. Ціна такого семінару від 300 до 400 євро. У свою чергу, тимчасова заборона на водіння накладається додатково до грошових штрафів і балів і діє від одного до трьох місяців. Після закінчення терміну права повертаються автоматично.

Розміри грошових штрафів, кількість балів і тривалість тимчасових заборон на водіння в Німеччині залежать, зокрема, від виду транспортного засобу (легковий автомобіль, вантажний автомобіль тощо), а також від місця, де було скоєно порушення (в межах населених пунктів або поза населеними пунктами). Докладні таблиці займають багато сторінок. Але що ж змінилося наприкінці квітня 2020 року для переважної більшості водіїв, тобто тих, хто керує легковими авто? Наведемо тут лише деякі приклади.

Перевищення швидкості

По-перше, вдвічі збільшено розміри початкових штрафів за незначне перевищення швидкості: 20 євро - за перевищення до 10 км/год поза населеними пунктами, 30 євро - на території населених пунктів. Але найстрашніше не це. Одна з найбільш відчутних змін стосується тимчасових заборон. На цілий місяць тепер залишатимуться без прав водії, що перевищили швидкість на 21-25 км/год у межах населених пунктів і на 26-30 км/год поза населеними пунктами. Верхня межа штрафів не змінилася. Наприклад, перевищення на понад 70 км/год вище дозволеної швидкості в межах населених пунктів коштуватиме порушнику 680 євро, 2 бали й 3 місяці позбавлення прав.

Захист велосипедистів і пішоходів

Серед нових штрафів у Німеччині - покарання у розмірі 100 євро плюс один штрафний бал за зупинку транспортного засобу на спеціальних смугах проїжджої частини для руху велосипедів. За парковку або зупинку на тротуарах і відокремлених від проїжджої частини велосипедних доріжках стягуватимуться штрафи в розмірі від 25 до 100 євро.

Зупинка і паркування на таких велосипедних доріжках тепер обійдеться водіями в 100 євро і один бал у Фленсбурзі

Зупинка і паркування на таких велосипедних доріжках тепер обійдеться водіями в 100 євро і один бал у Фленсбурзі

У новій редакції ПДР також уперше зафіксовано мінімальний бічний інтервал, якого водії повинні дотримуватися під час обгону велосипедистів: всередині населених пунктів - півтора метра, поза населеними пунктами - два метри. Раніше говорилося, що він "має бути достатнім". Тепер вказані конкретні мінімальні цифри. За недотримання цієї дистанції штраф становить 30 євро, якщо йдеться про дорослого велосипедиста, і 80 євро плюс один штрафний бал, якщо маневр загрожував дитині або людині похилого віку.

Інші штрафи для водіїв

У Німеччині тепер також введено покарання за незаконний проїзд рятувальними коридорами, які водії зобов'язані створювати між смугами руху на автобані у випадку утворення заторів, щоб у випадку аварії машини швидкої або поліція та інші спецавто могли оперативно дістатися до місця ДТП.

Рух таким коридором коштуватиме порушникам штрафом до 320 євро, позбавленням прав на місяць і двома балами у Фленсбурзі. А водії, що перешкоджають руху рятувальних машин з включеними спецсигналами, платитимуть до бюджету 100 євро і отримають один штрафний бал в особисту справу.

Що ще нового? Штраф за використання додатків, що попереджають про радари, складає тепер 75 євро плюс один бал. Безцільна їзда туди-сюди, перегазовки на перехрестях та інші подібні прояви асоціальної або незрілої поведінки за кермом, що без поважних причин порушують спокій і завдають додаткової шкоди навколишньому середовищу, можуть призвести до штрафу в розмірі до 100 євро.

  • Радар-піонер

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Радар-піонер

    Відслідковувати порушення швидкості водіями у Німеччині почали ще півстоліття тому. У січні 1957 року на дорогах Німеччини почав використовуватися радар-піонер - VRG2. А так виглядала тодішня форма західнонімецьких поліцейських. На фото - директор музею поліції в місті Зальцкоттен позує біля історичного приладу.

  • Жук полює за жуком

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    "Жук" полює за "жуком"

    З кінця 1950-х років прилади фіксації перевищення дозволеної швидкості почали застосовувати "мобільно", тобто в різних неочікуваних місцях, аби виловлювати порушників на гарячому. Причина - зростання кількості загиблих внаслідок ДТП у Західній Німеччині до 13 тисяч на рік. На фото - пересувний радар у Гамбурзі 1958 року.

  • Обережно, пастка!

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Обережно, пастка!

    Багато німецьких автолюбителів від початку зненавиділи прилади, адже вважали право на "вільну їзду для вільних громадян" одним з основних. Які тільки коментарі не лунали на адресу поліції за застосування приладів: практику називали і "дуриловом", і "грабунком", а поліцейських - "бандитами-розбійниками".

  • Інкубатор штрафів

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Інкубатор штрафів

    Сьогодні по всій Німеччині встановлені понад 1800 стаціонарних приладів фотофіксації перевищення швидкості, які в народі називають "шпаківнями". Водії й сьогодні не приховують свого гніву на прилади. За той час, поки вони існують, прилади вже не раз підпалювали, спилювали, заклеювали скотчем.

  • Окуляри-лазери

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Окуляри-лазери

    Як "протиотруту" від кмітливості водіїв-вандалів поліція в Німеччині дедалі частіше застосовує невеликі й легкопересувні прилади, як, наприклад, такі лазерні прилади виміру швидкості. Та яку б техніку поліцейські не застосовували, за останні 60 років їм вдалося не лише впіймати чимало порушників, але й зафіксувати на фото численні курйозні моменти.

  • Святі поспішають

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Святі поспішають

    Один із курйозів камери зафіксували 5 грудня 1998 року в Мюнхені - в переддень католицького Дня святого Миколая. За кермом - Миколай власною персоною, та ще й разом зі своїм напарником Крампусом - тим, що карає в Німеччині неслухняних дітей. Mercedes перевищив дозволену швидкість у 50 кілометрів на годину лише на 10. Очевидно, отримавши знижку на "святість", порушники відбулися лише попередженням.

  • Швиденько продивитись папери

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Швиденько продивитись папери

    2002 року в тенети радарів на одному з німецьких автобанів потрапив водій іншого Mercedes, який, очевидно, не бачив нічого такого в тому, щоб швиденько переглянути папери на швидкості 140 кілометрів на годину. Небезпечна справа, якщо врахувати, що за секунду машина проїжджає близько 40 метрів.

  • Поганяв - заплати

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Поганяв - заплати

    Що не змінилося за 60 років, так це кінець кожної історії гонщиків-любителів: за порушення ПДР їм, як правило, доводиться платити. Держава від цього лише радіє: щорічно по всій країні в такий спосіб збирають сотні мільйонів євро. Розмір штрафів починається від 10 євро в межах населених пунктів та 15 євро - поза межами. За перевищення на 70 кілометрів на годину доведеться викласти мінімум 600 євро.

  • Незаконні автоперегони

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Ні незаконним перегонам!

    Після серії аварій зі смертельними наслідками, спричинених незаконними автоперегонами, влада ФРН значно посилила покарання за них. Новий закон карає організаторів та учасників перегонів не тільки за участь, а й за запрошення долучитися до автогонок, зокрема, поширені в інтернеті. Порушникам загрожує до двох років ув'язнення або штраф.

  • 10 років в'язниці, якщо заборонені автоперегони спричинять смерті чи поранення

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    До 10 років в'язниці

    Значно вищі штрафи та серйозніші покарання застосовують, якщо учасники незаконної автогонки поставили під загрозу життя людини або завдали шкоди її особистим речам. Якщо ж перегони призвели до смерті чи нанесення тяжких травм, їхнім учасникам загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

    Автор: Вінсент Хейгс, Анастасія Магазова


Також за темою

Перевищення швидкості: як примусити водіїв гальмувати (25.10.2019) 25.10.2019

Як змусити водіїв не перевищувати швидкість на пішохідних переходах, біля шкіл та в житлових кварталах? Ось добірка креативних ідей від 3D- "зебри" до трюку з мотузкою, щоб водії не газували, де не можна.

Symbolbild Klima

Смертність на дорогах Німеччини у 2019 році була найнижчою за 60 років 27.02.2020

Кількість людей, які упродовж 2019 року загинули внаслідок дорожньо-транспортних пригод у Німеччині, була рекордно низькою. При цьому загальна кількість ДТП на німецьких дорогах зросла.

Regionalzug in Luxemburg CFL

Безкоштовний проїзд в громадському транспорті в ЄС: ціна вирішує не все 17.02.2020

У березні 2020 року Люксембург стане першою країною в світі, у якій весь громадський транспорт буде безкоштовним. Експериментують із цим і в Німеччині. Мета - змусити людей пересісти з авто на автобус, трамвай і метро.

Реклама

Докладно

Києво-Печерська лавра закрита на карантин через сплеск COVID-19 серед братії

Церква й пандемія

В Україні очікують стрімкішого зростання захворювання на COVID-19. Одна з причин - ігнорування карантинних обмежень.  

Співробітники німецької компанії CureVac

Коли чекати вакцину від COVID-19 (відео)

На розробку загальнодоступної вакцини від COVID-19 зібрано 7,4 мільярда євро. Чи прискорить це роботу науковців?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  