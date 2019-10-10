 У Німеччині суттєво зросла кількість антисемітських злочинів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2020

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Новини

У Німеччині суттєво зросла кількість антисемітських злочинів

У 2019 році в Німеччині скоїли близько двох тисяч злочинів проти євреїв і єврейських організацій. Це на 13 відсотків більше, ніж роком раніше. Загалом злочинів із політичних мотивів побільшало.

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У 2019 році в Німеччині зросла кількість антисемітських злочинів

У Німеччині протягом 2019 року зросла кількість злочинів на ґрунті антисемітизму. У порівнянні з 2018-м роком таких випадків торік зареєстрували на 13 відсотків більше. Усього протягом року зареєстровано близько двох тисяч злочинів проти євреїв і єврейських організацій. Про це йдеться в щорічному звіті про політично вмотивовану злочинність, повідомляє в неділю, 10 травня, видання Welt am Sonntag. 

Найрезонанснішим у 2019 році був напад озброєного чоловіка на синагогу в місті Галле в день юдейського свята Йом-Кіпур.

Політично вмотивованих злочинів побільшало

Загалом торік у Німеччині зафіксували понад 41 тисячу політично вмотивованих злочинів. Це на 14 відсотків більше, ніж у 2018-му (36 062), передає інформагенція dpa.

Близько 22 тисяч злочинів здійснили представники правих політичних поглядів, близько 10 тисяч - ліві. Найбільший приріст політичної злочинності зафіксували в федеральній землі Бранденбург (+52 відсотки) та Тюрингії (+40 відсотків).

У профспілці німецької поліції (GdP) констатують, що злочинці з політичними мотивами радикалізуються, передає інформагенція KNA. "Психологічний бар'єр насилля знизився. Люди швидше вдаються до насилля, бо мають більшу певність, вірячи, що суспільство це сприймає", - заявив виданню Welt am Sonntag заступник керівника поліцейської профспілки Йорґ Радек (Jörg Radek). За його словами, будь-яке насильство з правого й лівого політичного спектру необхідно засуджувати.

Звіт про політично вмотивовану злочинність у Німеччині офіційно оприлюднять 12 травня міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер (Horst Seehofer) і президент Федерального управління кримінальної поліції Гольґер Мюнх (Holger Münch).

  • Напад у Галле

    Напади на синагоги у Німеччині

    Напад у Галле

    У Синагозі, до якої 9 жовтня намагався вдертися озброєний терорист, перебували близько 80 людей. За даними поліції, нападник застрелив двох перехожих і невдовзі був затриманий. Чимало людей дістали поранення. Нападником називають 27-річного німця з кіл правих екстремістів. Це вже далеко не перший антисемітський напад після 1945 року.

  • Хвиля антисемітських написів

    Напади на синагоги у Німеччині

    Хвиля антисемітських акцій

    У грудні 1959 року синагога Кельна зазнала нападу з боку членів праворадикальної партії DRP. Двоє радикалів намалювали на будівлі свастики й антисемітські гасла. За цим слідує ціла хвиля антисемітських написів по всій країні. Злочинців заарештували і засудили. Під враженням від цих інцидентів Бундестаг ухвалює закон про протидію розпалюванню міжнаціональної ворожнечі.

  • Синагогуа у Любеку

    Напади на синагоги у Німеччині

    Перша жертва підпалу за десятиліття

    Напад на синагогу в Любеку у березні 1994 року викликала шок по всьому світу. Вперше за кілька десятиліть у Німеччині знову палає синагога. Злочинцями виявилися четверо чоловіків з праворадикальних кіл. Учасників нападу засудили до позбавлення волі. Наступного дня після підпалу тисячі жителів Любека вийшли на демонстрацію під гаслом "Любек затамував подих". За рік напад на синагогу повторюється.

  • Стара синагога Ессена

    Напади на синагоги у Німеччині

    Каміння летить в ессенську синагогу

    Більше ста ліванців палестинського походження, що проживають у Німеччині, закидали бруківкою Стару синагогу в Ессені. Інцидент стався після демонстрації проти "насильства на Близькому Сході". Постраждав один поліцейський. Заступник генерального делегата Палестини у Німеччині, Махмуд Алаеддін, чітко відмежувався від нападників.

  • Синагога у Дюссельдорфі

    Напади на синагоги у Німеччині

    Після нападу: "Постання порядних"

    У жовтні 2000 року озброєні коктейлями молотова й камінням 19-річний палестинець і 20-річний марокканець атакують нову дюссельдорфську синагогу. Мовляв, напад є помстою євреям і державі Ізраїль. Канцлер Шредер каже: "Нам потрібне повстання порядних людей". Після цих слів по всій країні відбулися заходи на знак протесту проти екстремізму, ініційовані як владою, так і громадськими організаціями.

  • Синагога у Майнці

    Напади на синагоги у Німеччині

    Напад на синагогу у Майнці

    Невдовзі після урочистого відкриття у ніч на 31 жовтня 2010 року був здійснений підпал нової синагоги у Майнці. Ця синагога є відомою через проєкт будівлі, створений в архітектурному стилі деконструктивізму архітектором Менуелем Херцом (Manuel Herz). Ця синагога розташована у місці, де раніше була головна синагога Майнца, яка була спалена у 1938 під час "кришталевої ночі".

  • Синагога у Вупперталі

    Напади на синагоги у Німеччині

    Напад на синагогу не з антисемітських мотивів?

    Троє молодих палестинців у липні 2014 року кинули запальну суміш у вхід до синагоги у місті Вупперталь. Утім, суд постановив, що не було "жодних підстав" вважати, що молоді люди керувалися антисемітськими мотивами. Євреї у Німеччині та іноземні ЗМІ обурені таким вердиктом. Голова єврейської громади Вупперталя заявив, що це є нічим іншим, як "заохоченням скоювати подальші злочини".

  • Синагога на Оранієнбургер штрассе у Берліні

    Напади на синагоги у Німеччині

    Напад у Берліні вдалося зупинити

    4 жовтня цього року чоловік переліз через паркан синагоги на Оранієнбургер штрассе у Берліні та дістав ножа. Охоронці змогли знешкодити нападника. Його мотив залишається незрозумілим. У 1943 році ця берлінська синагога була зруйнована бомбардуваннями. Залишки будівлі були розібрані у 1970 році, а головна будівля заново побудована у 1990-х роках.

    Автор: Беттіна Бауманн


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