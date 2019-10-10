У Німеччині суттєво зросла кількість антисемітських злочинів

У Німеччині протягом 2019 року зросла кількість злочинів на ґрунті антисемітизму. У порівнянні з 2018-м роком таких випадків торік зареєстрували на 13 відсотків більше. Усього протягом року зареєстровано близько двох тисяч злочинів проти євреїв і єврейських організацій. Про це йдеться в щорічному звіті про політично вмотивовану злочинність, повідомляє в неділю, 10 травня, видання Welt am Sonntag.

Найрезонанснішим у 2019 році був напад озброєного чоловіка на синагогу в місті Галле в день юдейського свята Йом-Кіпур.

Політично вмотивованих злочинів побільшало

Загалом торік у Німеччині зафіксували понад 41 тисячу політично вмотивованих злочинів. Це на 14 відсотків більше, ніж у 2018-му (36 062), передає інформагенція dpa.

Близько 22 тисяч злочинів здійснили представники правих політичних поглядів, близько 10 тисяч - ліві. Найбільший приріст політичної злочинності зафіксували в федеральній землі Бранденбург (+52 відсотки) та Тюрингії (+40 відсотків).

У профспілці німецької поліції (GdP) констатують, що злочинці з політичними мотивами радикалізуються, передає інформагенція KNA. "Психологічний бар'єр насилля знизився. Люди швидше вдаються до насилля, бо мають більшу певність, вірячи, що суспільство це сприймає", - заявив виданню Welt am Sonntag заступник керівника поліцейської профспілки Йорґ Радек (Jörg Radek). За його словами, будь-яке насильство з правого й лівого політичного спектру необхідно засуджувати.

Звіт про політично вмотивовану злочинність у Німеччині офіційно оприлюднять 12 травня міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер (Horst Seehofer) і президент Федерального управління кримінальної поліції Гольґер Мюнх (Holger Münch).

Напади на синагоги у Німеччині Напад у Галле У Синагозі, до якої 9 жовтня намагався вдертися озброєний терорист, перебували близько 80 людей. За даними поліції, нападник застрелив двох перехожих і невдовзі був затриманий. Чимало людей дістали поранення. Нападником називають 27-річного німця з кіл правих екстремістів. Це вже далеко не перший антисемітський напад після 1945 року.

Напади на синагоги у Німеччині Хвиля антисемітських акцій У грудні 1959 року синагога Кельна зазнала нападу з боку членів праворадикальної партії DRP. Двоє радикалів намалювали на будівлі свастики й антисемітські гасла. За цим слідує ціла хвиля антисемітських написів по всій країні. Злочинців заарештували і засудили. Під враженням від цих інцидентів Бундестаг ухвалює закон про протидію розпалюванню міжнаціональної ворожнечі.

Напади на синагоги у Німеччині Перша жертва підпалу за десятиліття Напад на синагогу в Любеку у березні 1994 року викликала шок по всьому світу. Вперше за кілька десятиліть у Німеччині знову палає синагога. Злочинцями виявилися четверо чоловіків з праворадикальних кіл. Учасників нападу засудили до позбавлення волі. Наступного дня після підпалу тисячі жителів Любека вийшли на демонстрацію під гаслом "Любек затамував подих". За рік напад на синагогу повторюється.

Напади на синагоги у Німеччині Каміння летить в ессенську синагогу Більше ста ліванців палестинського походження, що проживають у Німеччині, закидали бруківкою Стару синагогу в Ессені. Інцидент стався після демонстрації проти "насильства на Близькому Сході". Постраждав один поліцейський. Заступник генерального делегата Палестини у Німеччині, Махмуд Алаеддін, чітко відмежувався від нападників.

Напади на синагоги у Німеччині Після нападу: "Постання порядних" У жовтні 2000 року озброєні коктейлями молотова й камінням 19-річний палестинець і 20-річний марокканець атакують нову дюссельдорфську синагогу. Мовляв, напад є помстою євреям і державі Ізраїль. Канцлер Шредер каже: "Нам потрібне повстання порядних людей". Після цих слів по всій країні відбулися заходи на знак протесту проти екстремізму, ініційовані як владою, так і громадськими організаціями.

Напади на синагоги у Німеччині Напад на синагогу у Майнці Невдовзі після урочистого відкриття у ніч на 31 жовтня 2010 року був здійснений підпал нової синагоги у Майнці. Ця синагога є відомою через проєкт будівлі, створений в архітектурному стилі деконструктивізму архітектором Менуелем Херцом (Manuel Herz). Ця синагога розташована у місці, де раніше була головна синагога Майнца, яка була спалена у 1938 під час "кришталевої ночі".

Напади на синагоги у Німеччині Напад на синагогу не з антисемітських мотивів? Троє молодих палестинців у липні 2014 року кинули запальну суміш у вхід до синагоги у місті Вупперталь. Утім, суд постановив, що не було "жодних підстав" вважати, що молоді люди керувалися антисемітськими мотивами. Євреї у Німеччині та іноземні ЗМІ обурені таким вердиктом. Голова єврейської громади Вупперталя заявив, що це є нічим іншим, як "заохоченням скоювати подальші злочини".

Напади на синагоги у Німеччині Напад у Берліні вдалося зупинити 4 жовтня цього року чоловік переліз через паркан синагоги на Оранієнбургер штрассе у Берліні та дістав ножа. Охоронці змогли знешкодити нападника. Його мотив залишається незрозумілим. У 1943 році ця берлінська синагога була зруйнована бомбардуваннями. Залишки будівлі були розібрані у 1970 році, а головна будівля заново побудована у 1990-х роках. Автор: Беттіна Бауманн

