У Німеччині судять причетних до найбільшої в країні наркоплатформи в інтернеті

Судовий процес обіцяє бути дуже цікавим. Уже хоча б з огляду на обсяги, про які йдеться: за даними генеральної прокуратури у Франкфурті-на-Майні, одинадцятеро обвинувачених продали понад 130 кілограмів амфетаміну, 42 кілограми марихуани, 17 кілограмів екстазі, шість кілограмів кокаїну та один кілограм героїну. Збували вони це, за даними слідства, через торговельний онлайн-майданчик Chemical Revolution у так званому даркнеті (Darknet) - особливо захищеній та анонімізованій частині інтернету. Знадобилося їм для цього лише 18 місяців - з вересня 2017 по лютий 2019 року. Таким чином обвинуваченим вдалося заробити понад мільйон євро, переконані слідчі.

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Загалом ідеться про 320 окремих злочинів. Через масштаби справу було розділено, тож у середу, 5 серпня, перед окружним судом Ґіссена, що в федеральній землі Гессен, постали спершу лише сім обвинувачених. Попри це кількість людей, залучених у процесі, виявилася такою значною, що його вирішили проводити не в будівлі суду, а в залі для засідань міста. "Їй уже 50 років, і вона має статус пам'ятки архітектури. Але кримінального судового процесу тут іще не проводили", - визнала у розмові з DW Бірґіт Шульте (Birgit Schulte), заступниця виконавчого директора підприємства, що управляє залою.

Справжня детективна історія

За словами прокурорки Юлії Буссвайлер (Julia Bussweiler) з Центрального управління з боротьби з інтернет-злочинністю у Франкфурті, обвинувачені діяли "на різних ланках ланцюга доставки": від адміністратора платформи й організації доставки до кур'єрів та збуту, який опікувався упакуванням та відправкою наркотиків. "Тож завдяки слідчим діям ми змогли пролити світло на широкі структури в середовищі онлайн-торгівлі наркотиками", - задоволено додала прокурорка.

Наркотики можна доставити й поштою, головне - правильна упаковка, що не викликає підозр

На початку 2019 року вдалося остаточно викрити платформу Chemical Revolution. Завдяки операції, план якої схожий на сценарій детективу: із слідчими під прикриттям, підставними замовленнями наркотиків, інсайдерами, що співпрацювали з поліцією; з міжнародною співпрацею та головним підозрюваним злочинцем, якому зараз 27 років і який керував наркоімперією з іспанського острова Майорка в Середземному морі. А також із підозрюваними зловмисниками, які особисто не знали одне одного, а знали лише онлайн-ніки та прізвиська, додає Юлія Буссвайлер.

"How To Sell Drugs Online (Fast)"

"Натепер торгівля психоактивними речовинами в інтернеті перетворилася на регулярний шлях збуту наркотиків у Німеччині", - йдеться в оприлюдненій у вересні минулого року доповіді Федерального управління кримінальної поліції Німеччини. Статистика виглядає так: у 2018 році кількість "злочинів із психоактивними субстанціями" з використанням інтернету як знаряддя злочину зросла на 27,5 відсотка.

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У сучасній культурі онлайн-дилери вже давно мають свою власну нішу. Наприкінці липня світ побачив уже другий сезон виробленого в Німеччині серіалу стрімінгового сервісу Netflix під назвою "How To Sell Drugs Online (Fast)" ("Як продавати наркотики онлайн (швидко)" - Ред.).

У членів мережі поліція виявила величезну кількість наркотичних речовин

На питання, чому торгівля наркотиками в інтернеті приваблює як продавців, так і покупців, добре відповідає проведене 2017 року дослідження Європолу: для споживачів найбільшу роль відіграє вибір, легкодоступність, висока якість. Як покупців, так і продавців неабияк приваблює незначна ймовірність бути спійманими правоохоронцями, а також відсутність насильства. "Під час вуличної торгівлі, які відомо, іноді стаються бійки між учасниками. Ця небезпека завдяки діяльності виключно за комп'ютером мінімізується або ж нівелюється взагалі", - каже Юлія Буссвайлер.

Крім того, як показують дослідження, пропоновані наркодилерами даркнету наркотичні речовини значно кращої якості в порівнянні з пропозиціями вуличних наркодилерів. Але тут і вищі ціни. Слідчі також вказали на високий ступінь чистоти продукції Chemical Revolution.

Утім, це не дивно, адже електронні торговельні майданчики даркнету працюють так само, як і легальні на кшталт Ebay чи Amazon, тобто як конкурентоспроможні, функціональні платформи з усіма ознаками сучасних сайтів електронної комерції, включаючи відгуки клієнтів. В умовах жорсткої конкуренції онлайн-дилери прагнуть ощасливлювати своїх клієнтів. Приміром, крім високої якості, вони мусять пропонувати вміло зроблену упаковку, котра не викликає підозр, і гарантувати швидку доставку.

Більшість торговельних майданчиків у даркнеті мають багато аналогій з легальними, як-от Ebay

Спочатку був Silk Road

Таку розгалужену незаконну систему масових онлайн-продажів уможливило поєднання технологій анонімізації, програмного забезпечення для шифрування, а також наявності криптовалют, передовсім Bitcoin. Першим, хто став широко використовувати ці технології для нелегальної онлайн-торгівлі, став американець Росс Ульбріхт. У 2011 році він відкрив у даркнеті торговельну платформу Silk Road, тобто "Шовковий шлях". На ній він виступав під псевдонімом "Dread Pirate Roberts". За майже два роки існування цієї нелегальної платформи обсяги продажів через неї становили 1,2 мільярда доларів США. 80 мільйонів з них, як вважається, пішли в кишеню Ульбріхта як комісійні.

Коли 2015 року Ульбріхта засудили до двох довічних термінів ув'язнення, в сегменті даркнет з'явилася вже ціла низка платформ-наступників, що генерують високий прибуток. На одному тільки сайті darknetstats.com, доступному у відкритому доступі, натепер перелічено десять активних торгових платформ дарктену. Останні з них з'явилися в мережі тільки у квітні 2020 року.

Інтернет не звільняє від судового переслідування

"Інтернет не є зоною, яка звільняє від кримінального переслідування", - неодноразово заявляв керівник Федерального управління кримінальної поліції Німеччини Гольґгер Мюнх (Holger Münch). Але дії злочинців в даркнеті ускладнюють кримінальне переслідування. Особливо тому, що наркоторгівля є "злочином без жертв", де жодна зі сторін не зацікавлена ​​в подачі заяви до поліції.

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Про те саме каже й Буссвайлер. За її словами, застосоване шифрування не дозволяє слідчим отримувати реальні IP-адреси продавців та покупців. У зв'язку з цим шукають інші підходи. "Приміром, на платформах, де продаються наркотики, робляться підставні покупки з метою отримати нову інформацію для слідчих дій завдяки посилкам, які надходять", - пояснює Буссвайлер.

Криптовалюти значно полегшили проведення нелегальних торговельних операцій у даркнеті

Торік німецьким слідчим, крім викриття Chemical Revolution, вдалося разом з міжнародними партнерами викрити й торговельний майданчик даркнету Wall Street Market. За даними поліції, це був другий за величиною нелегальний торговельний майданчик даркнету в світі. Коли в травні 2019 року цей майданчик закрили, на ньому 5000 продавців виставилич' понад 63 тисячі пропозицій на продаж.

Здається, експерти Європолу не схибили, коли стверджували, що Німеччина, Нідерланди і Англія - найважливіші європейські країни для наркоторгівлі на просторах даркнету.

У судовому процесі в Ґіссені, який розпочався 5 серпня, спочатку заплановано 14 судових засідань.