У Німеччині розбився американський винищувач F-16

У німецькій федеральній землі Рейнланд-Пфальц зазнав аварії американський винищувач F-16. Інцидент стався у вівторок, 8 жовтня. Цю інформацію вже підтвердили як представники американських військових, котрі дислокуються в цій землі, так і в пресслужбі військово-повітряних сил (ВПС) ФРН у Берліні.

За даними місцевої поліції, пілотові вдалося катапультуватися. Згодом його знайшли рятувальники та вертольотом доправили до лікарні, передає інформагенція AFP. Про стан пілота поки не повідомляють. Авіакатастрофа сталася неподалік від поселення Цеммер-Родт у нагір'ї Айфель.

Бойовий літак F-16, що зазнав аварії, дислокувався на базі ВПС США "Шпанґдалем". Винищувач упав на території, вкритій лісом, кажуть представники місцевої влади, передає інформагенція dpa. Поки нічого не повідомляється про можливу причину авіакатастрофи. Місце падіння літака оточили співробітники поліції. Населенню рекомендують не наближатися до місця авіакатастрофи.

Нагадаємо, наприкінці червня цього року в небі під час військових навчань Бундесверу зіткнулися два бойових літаки типу Eurofighter Typhoon. Унаслідок тодішньої авіакатастрофи загинув один із пілотів.