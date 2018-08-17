 У Німеччині профіцит бюджетів усіх рівнів сягнув рекордних 48 мільярдів євро | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Економіка

У Німеччині профіцит бюджетів усіх рівнів сягнув рекордних 48 мільярдів євро

За перше півріччя 2018 року у ФРН перевищення надходжень над видатками в бюджетах усіх рівнів становило 48,1 мільярда євро, що стало абсолютним рекордом з часу возз'єднання Німеччини.

Профіцит бюджетів Німеччини

Цьогорічний позитивний фінансовий результат виявився рекордним за весь час існування возз'єднаної Німеччини

Зведений профіцит бюджетів усіх рівнів Німеччини у першому півріччі 2018 року сягнув 48,1 мільярда євро. Такі дані оприлюднило в п'ятницю, 24 серпня, Федеральне статистичне відомство. Згідно з інформацією відомства, оприлюднений показник фінансового надлишку бюджетів усіх рівнів - абсолютний рекорд за всі роки з часу возз'єднання Німеччини.

За перше півріччя найкраще зведено федеральний бюджет, де позитивне сальдо становило 19,5 мільярда євро. Федеральні землі перевиконали план на 13,1 мільярда євро. Місцеві громади зуміли завершити перше півріччя з надлишком у 6,6 мільярда євро. Соціальні страхові служби продемонстрували в підсумку плюс обсягом дев'ять мільярдів євро, зазначається в повідомленні відомства.

Загалом обсяги надходжень до бюджетів усіх рівнів зросли на п'ять відсотків, порівняно з аналогічним періодом торік, передає агенція новин AFP. Водночас обсяг видатків зріс порівняно з минулим роком лише на 1,2 відсотка.

Позитивна динаміка зведеного бюджетного сальдо спостерігається в Німеччині вже п'ятий рік поспіль. Упродовж першого півріччя 2017 року профіцит бюджетів усіх рівнів Німеччини становив 18,3 мільярда євро. А загалом торік надходження перевищили видатки на близько 37 мільярдів євро.

Нагадаємо, схвалений урядом цьогорічний проект бюджету є бездефіцитним. Попри заплановане на наступний рік зростання видатків, міністр фінансів ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) планує утримати бюджет на бездефіцитному рівні, передає агенція новин dpa.

Дивитись відео 02:18
Now live
02:18 хв

Блошиний ринок у Бонні: суцільний мотлох чи приховані скарби? (25.06.2018)

DW.COM

2017 рік приніс Німеччині рекордний профіцит бюджету

Упродовж 2017 року перевищення надходжень над видатками в бюджетах усіх рівнів становило близько 37 мільярдів євро. Показник бюджетного надлишку став найвищим за всю історію з часу возз'єднання Німеччини. (23.02.2018)  

Уряд ФРН схвалив бездефіцитний проект бюджету на 2018 рік

Уряд ФРН схвалив проект бюджету на 2018 рік та бюджетний план до 2022 року, які передбачають бездефіцитність. Проект кошторису передбачає, зокрема, збільшення видатків на оборону. (02.05.2018)  

У ФРН - найбільший річний профіцит бюджету від моменту об'єднання

У 2015 року федеральний бюджет, а також бюджети федеральних земель, громад і фонди соціального страхування досягли небаченого з часу об'єднання Німеччини профіциту - 19,4 мільярда євро. (23.02.2016)  

У Німеччині в 2017 році зафіксували рекордний профіцит бюджету

Профіцит бюджету Німеччини в 2017 році становив 38,4 мільярда євро. Економіка країни минулого року також зросла на 2,2 відсотка. (11.01.2018)  

Аудіо й відео до теми

Блошиний ринок у Бонні: суцільний мотлох чи приховані скарби? (25.06.2018)  

Також за темою

Deutschland Wirtschaft Symbolbild Wachstum Konjunktur Eurozone

2017 рік приніс Німеччині рекордний профіцит бюджету 23.02.2018

Упродовж 2017 року перевищення надходжень над видатками в бюджетах усіх рівнів становило близько 37 мільярдів євро. Показник бюджетного надлишку став найвищим за всю історію з часу возз'єднання Німеччини.

Deutschland Wirtschaft Symbolbild Wachstum Konjunktur Eurozone

У Німеччині в 2017 році зафіксували рекордний профіцит бюджету 11.01.2018

Профіцит бюджету Німеччини в 2017 році становив 38,4 мільярда євро. Економіка країни минулого року також зросла на 2,2 відсотка.

500-Euro-Scheine

Майбутній уряд ФРН матиме 76 мільярдів євро додатково - DIHK 17.11.2017

За підрахунками Федерального об'єднання торговельно-промислових палат Німеччини, майбутній уряд матиме протягом наступних чотирьох років 76 мільярдів євро додатково.

Докладно

Профіцит бюджетів Німеччини

У Німеччині рекордний профіцит бюджетів усіх рівнів

За перше півріччя 2018 року позитивне сальдо в бюджетах усіх рівнів становило 48,1 мільярда євро. 

Меморіальний комплекс Долина полеглих

Чи перепоховають екс-диктатора Іспанії Франко?

Уряд Іспанії вирішив перепоховати останки генералісимуса Франко, який покоїться у Долині полеглих під Мадридом.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  