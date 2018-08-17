У Німеччині профіцит бюджетів усіх рівнів сягнув рекордних 48 мільярдів євро

Зведений профіцит бюджетів усіх рівнів Німеччини у першому півріччі 2018 року сягнув 48,1 мільярда євро. Такі дані оприлюднило в п'ятницю, 24 серпня, Федеральне статистичне відомство. Згідно з інформацією відомства, оприлюднений показник фінансового надлишку бюджетів усіх рівнів - абсолютний рекорд за всі роки з часу возз'єднання Німеччини.

За перше півріччя найкраще зведено федеральний бюджет, де позитивне сальдо становило 19,5 мільярда євро. Федеральні землі перевиконали план на 13,1 мільярда євро. Місцеві громади зуміли завершити перше півріччя з надлишком у 6,6 мільярда євро. Соціальні страхові служби продемонстрували в підсумку плюс обсягом дев'ять мільярдів євро, зазначається в повідомленні відомства.

Загалом обсяги надходжень до бюджетів усіх рівнів зросли на п'ять відсотків, порівняно з аналогічним періодом торік, передає агенція новин AFP. Водночас обсяг видатків зріс порівняно з минулим роком лише на 1,2 відсотка.

Позитивна динаміка зведеного бюджетного сальдо спостерігається в Німеччині вже п'ятий рік поспіль. Упродовж першого півріччя 2017 року профіцит бюджетів усіх рівнів Німеччини становив 18,3 мільярда євро. А загалом торік надходження перевищили видатки на близько 37 мільярдів євро.

Нагадаємо, схвалений урядом цьогорічний проект бюджету є бездефіцитним. Попри заплановане на наступний рік зростання видатків, міністр фінансів ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) планує утримати бюджет на бездефіцитному рівні, передає агенція новин dpa.