У Німеччині пройшли акції проти ксенофобії

Тисячі людей у Кельні, Дортмунді і Гельзенкірхені вийшли в неділю, 16 вересня, на акції проти ксенофобії. Демонстрація під гаслом "Кельн заявляє про свою позицію" ("Köln zeigt Haltung") зібрала близько 12 тисяч учасників, повідомляє агенція dpa. Вони виступили за гуманну політику щодо біженців, проти расизму і сегрегації.

У Кельні акцію підтримали представники понад 120 ініціатив, організацій, партій, благодійних фондів, євангелічної і католицької церков. До присутніх приєдналася, зокрема, обер-бургомістерка Кельна Генріетте Рекер (Henriette Reker). Крім мітингів в місті також відбулися концерти та виступи артистів.

У Гельзенкірхені під час аналогічної акції та протестного маршу, організованого прибічниками правих поглядів, постраждав 65-річний чоловік. За попередніми даними, він виступав на підтримку демократії та толерантності і отримав удар пляшкою по голові, повідомив речник поліції. За даними правоохоронців, тут до маршу приєдналися близько двох тисяч людей, ще близько 350 осіб стали учасниками контрдемонстрацій.