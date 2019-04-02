У Німеччині проводять спецоперацію проти ймовірних прихильників ХАМАС

Федеральна поліція Німеччини проводить спецоперацію проти ймовірної мережі прихильників радикального ісламістського руху ХАМАС. Обшуки вранці у середу, 10 квітня, здійснюються в 90 об'єктах у дев'яти федеральних землях, зокрема у Баварії, Північному Рейні-Вестфалії, Берліні та Гамбурзі. Увагу правоохоронців привернули об'єднання WWR Help та Ansaar International, які позиціонують себе як гуманітарні організації.

Глава МВС ФРН: Підтримка екстремістів під виглядом благодійних організацій

Відомство заявило про докази "фінансової та пропагандистської підтримки" ХАМАС. Той, хто "під виглядом гуманітарної допомоги" підтримує радикальний рух, зневажає фундаментальні цінності конституції, наголосив міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer). Крім того, подібна діяльність дискредитує роботу благодійних організацій, додав міністр.

Список терористичних організацій був складений в Європейському Союзі після терактів 11 вересня 2001 року у США. Євросоюз, Ізраїль, Канада, США і Японія визнають ісламістський рух ХАМАС терористичною організацією. Австралія і Великобританія зараховують до подібних організацій тільки військове крило ХАМАС.