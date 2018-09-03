У Німеччині представили новий лівий політичний рух "Вставайте"

Новий політичний рух лівого спрямування "Вставайте" (німецькою мовою - Aufstehen. - Ред.) був офіційно представлений у вівторок, 4 вересня. Як повідомила під час презентації нового руху у Берліні його ініціаторка, співголова фракції Лівої партії у Бундестазі Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht), на сайті "Вставайте" з початку серпня зареєструвалися в якості його прибічників понад сто тисяч осіб.

На сайті руху "Вставай" зареструвалося майже 102 тисячі осіб

За словами Ваґенкнехт, така кількість осіб, які підтримали рух, перевершили очікування. "Я справді вражена тим, скільки людей зареєструвалися", - зазначила депутатка Бундестагу, цитує агенція dpa. Вона наголосила, що головною причиною заснування нового руху стала "сильна криза демократії", яка нібито спостерігається у Німеччині. На думку Ваґенкнехт, якщо не вжити проти цього заходів, "тоді цю країну буде не впізнати через п'ять чи десять років".

Разом з Сарою Ваґенкнехт у презентації нового руху взяли участь мерка міста Фленсбург, представниця Соціал-демократичної партії Німеччини Сімоне Ланґе (Simone Lange) та екс-голова партії Зелених Лудґер Фольмер (Ludger Volmer). Рух "Вставайте" орієнтується на німецьких виборців лівих поглядів, які розчаровані традиційними партіями. Рух задуманий не як нова партія, а як позапарламентський рух, що привносить нові теми і точки зору в суспільні дебати. Втім, керівництво Лівої партії, СДПН та Зелених скептично ставиться до нового руху через побоювання, що таким чином табір лівих у німецькій політиці буде ще більш роздроблений.