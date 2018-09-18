 У Німеччині почастішали напади на журналістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2018

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Новини

У Німеччині почастішали напади на журналістів

Більшість атак на журналістів у Німеччини пов'язани з правим політичним крилом. Події у Хемніці також погіршили статистику.

Напад праворадикалів на журналістів у Хемніці, 1 вересня 2018 року

Напад праворадикалів на журналістів у Хемніці, 1 вересня 2018 року

Кількість атак на журналістів у Німеччини у 2018 році суттєво зросла. Від початку року до середини вересня зафіксовано не менше 22 таких випадків, ідеться в дослідженні Європейського центру свободи преси та медіа (ECPMF), оприлюдненому в четвер, 20 вересня. Минулоріч показник становив п'ять, у 2016 році - 19, додає інформагенція epd.

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У Німеччині начальник поліції перепросив у журналістів телеканалу ZDF за затримку роботи знімальної групи під час акції ультраправих у Дрездені. Дії поліції спричинили масштабний політичний скандал. (24.08.2018)

Репортер телеканалу ARD Гайо Зеппельт, відомий своїми викриттями про допінг у російському спорті, впевнений, що він як і раніше значиться в списку "небажаних осіб". (17.09.2018)

За винятком двох випадків, ідеться про напади, що відбулися під час чи довкола правих чи праворадикальних демонстрацій. Більше половини з них - у Саксонії, де позиції таких сил доволі потужні. Майже половина із зафіксованих інцидентів стосується подій у Хемніці кількатижневої давнини. Статистика, утім, не враховує словесні погрози та образи.

Нагадаємо, що в ніч на 26 серпня в Хемніці вбили місцевого 35-річного жителя. Поліція затримала двох підозрюваних у вбивстві шукачів притулку. Через вбивство у місті виникли  масові демонстрації за участі прибічників правих поглядів та їхніх противників. Повідомлялося, що мали місце також напади правих на мігрантів та сутички. Події у Хемніці викликали резонанс в усій Німеччині та за її межами, а також непрямо призвели до конфлікту всередині правлячої коаліції.

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