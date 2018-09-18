У Німеччині почастішали напади на журналістів

Кількість атак на журналістів у Німеччини у 2018 році суттєво зросла. Від початку року до середини вересня зафіксовано не менше 22 таких випадків, ідеться в дослідженні Європейського центру свободи преси та медіа (ECPMF), оприлюдненому в четвер, 20 вересня. Минулоріч показник становив п'ять, у 2016 році - 19, додає інформагенція epd.

За винятком двох випадків, ідеться про напади, що відбулися під час чи довкола правих чи праворадикальних демонстрацій. Більше половини з них - у Саксонії, де позиції таких сил доволі потужні. Майже половина із зафіксованих інцидентів стосується подій у Хемніці кількатижневої давнини. Статистика, утім, не враховує словесні погрози та образи.

Нагадаємо, що в ніч на 26 серпня в Хемніці вбили місцевого 35-річного жителя. Поліція затримала двох підозрюваних у вбивстві шукачів притулку. Через вбивство у місті виникли масові демонстрації за участі прибічників правих поглядів та їхніх противників. Повідомлялося, що мали місце також напади правих на мігрантів та сутички. Події у Хемніці викликали резонанс в усій Німеччині та за її межами, а також непрямо призвели до конфлікту всередині правлячої коаліції.