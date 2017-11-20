 У Німеччині посилили вимоги до власників вогнепальної зброї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2019

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Новини

У Німеччині посилили вимоги до власників вогнепальної зброї

Власники вогнепальної зброї будуть перевірятися кожні п'ять років. Влада вважає, що це зменшить кількість зброї в руках екстремістів.

У ФРН більш ретельно перевірятимуть власників зброї

У ФРН більш ретельно перевірятимуть власників зброї

Німецький Бундестаг зробив більш жорстким законодавство, яке регулює право на купівлю, володіння та використання зброї у країні. Згідно з ухваленим у п'ятницю, 13 грудня, законом, національний реєстр зброї має бути розширений, з тим, щоб полегшити відстеження усієї зареєстрованої вогнепальної зброї, передає агенція dpa. Документ також запроваджує нові вимоги щодо звітності з боку виробників та продавців зброї.

Запроваджується обмеження щодо розміру магазинів для набоїв деяких видів зброї, щоб ускладнити їх потенційне використання під час терористичних нападів. До отримання дозволів на володіння зброєю громадян будуть також ретельніше перевіряти, щоб обмежити екстремістам легальний доступ до вогнепальної зброї. Також людям, які є членами "антиконституційних груп", відмовлятимуть в отриманні ліцензії на володіння вогнепальною зброєю.

DW.COM

У порівнянні з 2017 роком, кількість зниклої зброї в Німеччині зросла на 18 відсотків. Значна її частина вважається загубленою. (21.03.2018)

За підсумками останніх п'яти років Німеччина стала четвертим найбільшим експортером зброї в світі, свідчать дані Стокгольмського інституту проблем миру SIPRI. (11.03.2019)

Закон передбачає, що кожен власник зброї буде раз на п'ять років перевірятися Федеральним відомством з охорони конституції Німеччини (BfV). Зокрема, громадяни мають обґрунтувати, для чого їм потрібна зброя. Як заявив міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer), метою закону є те, щоб "зброя не потрапляла в руки екстремістів".

Ухваленню закону передували палкі дискусії у Бундестазі. "За" документ проголосували коаліційні ХДС/ХСС та соціал-демократи. "Проти" висловилися депутати Вільної демократичної партії та "Альтернативи для Німеччини", а ліві і зелені під час голосування утрималися. 

Проти першої версії законопроєкту виступали німецькі мисливці, члени спортивних стрілкових клубів та колекціонери зброї. Після їхніх протестів уряд погодився зробити перевірки власників зброї менш бюрократичними. Зокрема, спортивним стрілкам не треба буде кожного разу доводити, що вони користуються зброєю - достатньо буде лише членства у клубі.

Дивитись відео 04:07

Право на зброю - обмежити чи дозволити? (20.11.2017)

Аудіо й відео до теми

Право на зброю - обмежити чи дозволити? (20.11.2017)  

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