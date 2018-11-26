У Німеччині поліція припинила рок-концерт через нацистське вітання

Поліція припинила рок-концерт у невеликому східнонімецькому містечку Остріц, що на кордоні з Польщею, після того, як натовп почав вигукувати заборонене нацистське вітання "Sieg Heil!" ("Хай живе перемога!"). На концерті, якій відбувся ввечері в суботу, 1 грудня, виступали дві групи з правого табору, на ньому зібралися кілька сотень відвідувачів, повідомила поліція міста Герліца, що в землі Саксонія.

Жителі міста також скаржилися на гучність концерту. Близько опівночі правоохоронці почули заборонені вітання та після прибуття підкріплення втрутилися. Концерт був припинений, а близько першої години ночі всі учасники концерту та відвідувачі залишили приміщення. Федеральні органи проводять розслідування щодо використання символів заборонених конституцією організацій, повідомила поліція.

У Німеччині використання нацистської символіки переслідується в кримінальному порядку. До такої символіки відносять прапори, значки, окремі предмети уніформи, гасла, форми вітання та інше. В серпні під час заворушень у Хемніці, що були спричинені вбивством місцевого жителя, в якому підозрюють мігрантів, деякі демонстранти демонстрували нацистське вітання. Через це 34-річний чоловік був засуджений до п'яти місяців в'язниці.

Дивитись відео 01:59 Now live 01:59 хв Поділитись Одна проти нацистів (18.11.2016) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2SrzX Одна проти нацистів (18.11.2016)