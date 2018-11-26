 У Німеччині поліція припинила рок-концерт через нацистське вітання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2018

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Новини

У Німеччині поліція припинила рок-концерт через нацистське вітання

У східнонімецькому місті Остріц поліція припинила рок-концерт через те, що відвідувачі почали вигукувати заборонене нацистське вітання.

Остріц не вперше стає місцем заходів неонацистів (на фото - відвідувач фестилю в місті у квітні 2018 року)

Остріц не вперше стає місцем заходів неонацистів (на фото - відвідувач фестилю в місті у квітні 2018 року)

Поліція припинила рок-концерт у невеликому східнонімецькому містечку Остріц, що на кордоні з Польщею, після того, як натовп почав вигукувати заборонене нацистське вітання "Sieg Heil!" ("Хай живе перемога!"). На концерті, якій відбувся ввечері в суботу, 1 грудня, виступали дві групи з правого табору, на ньому зібралися кілька сотень відвідувачів, повідомила поліція міста Герліца, що в землі Саксонія.

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Двоє китайських туристів фотографувалися перед Рейхстагом, демонструючи нацистське вітання. Їх відпустили з-під варти після сплати застави. (05.08.2017)

Уболівальника ліонського "Олімпіка", який під час матчу Ліги чемпіонів у Манчестері продемонстрував нацистське вітання, швидко ідентифікували. У клубі засудили таку поведінку. Поліція Манчестера відкрила провадження. (21.09.2018)

Жителі міста також скаржилися на гучність концерту. Близько опівночі правоохоронці почули заборонені вітання та після прибуття підкріплення втрутилися. Концерт був припинений, а близько першої години ночі всі учасники концерту та відвідувачі залишили приміщення. Федеральні органи проводять розслідування щодо використання символів заборонених конституцією організацій, повідомила поліція.

У Німеччині використання нацистської символіки переслідується в кримінальному порядку. До такої символіки відносять прапори, значки, окремі предмети уніформи, гасла, форми вітання та інше. В серпні під час заворушень у Хемніці, що були спричинені вбивством місцевого жителя, в якому підозрюють мігрантів, деякі демонстранти демонстрували нацистське вітання. Через це 34-річний чоловік був засуджений до п'яти місяців в'язниці.

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Одна проти нацистів (18.11.2016)

  • Десятиборець Арно Брекера, Рурський басейн Конрада Фелікcмюллера

    У Бохумі відбувається виставка мистецтва доби гітлеризму

    "Ідеальність в стилі бодібілдінгу" замість реальності

    Арно Брекер був улюбленим митцем Адольфа Гітлера. У виставці в Бохумі скульптура "Десятиборець" контрастує з полотном "Рурський басейн" Конрада Фелікcмюллера, яке 1937 року нацисти визнали "виродженим". На відміну від "ідеальності в стилі бодібілдингу", як назвав скульптури Брекера історик-мистецтвознавець Макс Імдаль, ця картина зображає виснажених робітників в Рурській області.

  • Родинний портрет Ганса Шмідта Віденбрюка

    У Бохумі відбувається виставка мистецтва доби гітлеризму

    Ідеальний світ проти жахіть концтаборів

    Хлопчик проходить повз громаддя трупів, бездушно кинутих на узбіччі дороги. Знімок зроблено 1945 року невдовзі після звільнення американцями концентраційного табору Барґен-Бельзен. А поруч висить пропагандистський плакат нацистів з гаслом "Здорові батьки - здорові діти" та "Родинний портрет" авторства Ганса Шмідта Віденбрюка. На ній - родина з білявими дітками - ідеальний образ нацистів.

  • Виставка, Бохум

    У Бохумі відбувається виставка мистецтва доби гітлеризму

    Фальшива ідилія

    Такі полотна як "Робітниці, що повертаються з поля" Леопольда Шмутцлєра чи "Ратай" Пауля Юнґганнса або "Селянський обід" Германа Отто Гоєра рясніють брехливою мовою образів націонал-соціалістів, яка не мала нічого спільного з реальністю часу. "Чесне" сільське життя вважалося одним з головних мотивів націонал-соціалістів. При цьому звеличувалося доіндустріальне аграрне суспільство.

  • Виставка, Бохум

    У Бохумі відбувається виставка мистецтва доби гітлеризму

    Битви у відкритому морі

    "У зоні бойових дій в Атлантиці". Так Клаус Берґен назвав це полотно. Багатометрові хвилі, підводний човен піднявся на поверхню й протистоїть бурі на морі. Хмари підсилюють та підкреслюють драматичність та романтичність сценарію. Думка зрозуміла: море - не поле битви, а великий майданчик пригод для героїв.

  • Виставка, Бохум

    У Бохумі відбувається виставка мистецтва доби гітлеризму

    Безкризове мистецтво

    Стиль пропагованого нацистами мистецтва сильно відставав від мистецьких течій своєї епохи. Такі митці як Германн Отто Гоєр поверталися до незграбного та сфальшованого реалізму. Роботу "Селянський обід" Гоєр написав 1935 року. На ній зображено улюблений мотив нацистів - німецька родина.

  • Виставка, Бохум

    У Бохумі відбувається виставка мистецтва доби гітлеризму

    Прикрашене життя молоді

    Фотографія німецької дитини-солдата, зроблена американським фотографом Джоном Флореа, висить поруч з полотном "У відпустці вдома" Пауля-Матіаса Падуа. Змальовувати солдатів у відпустці - чистої води знущання. Діти не зводять з батька очей, коли він, мабуть, розповідає про війну. Але реальність виглядала зовсім інакше, як це показує фото захопленого в полон підлітка, що плаче.

    Автор: Сабіне Ельце, Валерій Сааков


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У Бохумі відбувається виставка мистецтва доби гітлеризму

Мистецтво часів нацизму вважається пропагандою, яку Гітлер використовував для своїх цілей. На виставці "Слухняне мистецтво" в Бохумі його показано в діалозі з "дегенеративним", на думку нацистів, мистецтвом. (14.11.2016)  

Аудіо й відео до теми

Одна проти нацистів (18.11.2016)  

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