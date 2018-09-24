 У Німеччині погіршили прогноз економічного зростання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2018

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Новини

У Німеччині погіршили прогноз економічного зростання

Провідні економічні інститути Німеччини дещо погіршили свій прогноз зростання економіки ФРН на поточний та наступний рік. Зростання пригальмовується, зокрема, через складнощі з пошуком робочої сили.

Провідні економісти Німеччини погіршили прогнози економічного зростання країни

Провідні економісти Німеччини погіршили прогнози економічного зростання країни

Посилення невизначеності у світі та складнощі німецьких компаній з пошуком робочої сили пригальмують економічне зростання в Німеччині. Такий прогноз у четвер, 27 вересня, оприлюднили провідні економічні інститути ФРН.

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Економісти скоротили прогноз зростання ВВП Німеччини в 2018 році з 2,2 відсотка, який вони передбачали весною, до 1,7 відсотка. На 2019 рік прогноз зростання економіки знизили з 2 відсотків до 1,9 відсотка. 

Провідний спеціаліст із вивчення економічної кон'юнктури з Рейнсько-Вестфальського інституту економічних досліджень (RWI) Роланд Дерн (Roland Döhrn) пояснив, що зростання німецької економіки дещо пригальмовується. "Попит з-за кордону знижується, водночас компанії вочевидь мають труднощі з пошуком робочої сили для своїх виробництв", - зазначив Дерн, цитує агенція AFP.

Дослідники також вказують на низку міжнародних проблем, що так само мають негативний впив на ФРН, зокрема, це торговельні конфлікти, ймовірний нерегламентований процес виходу Великобританії з ЄС, можлива боргова криза в Італії, тощо.

Спільну оцінку економічного зростання ФРН підготували Рейнсько-Вестфальський інститут економічних досліджень в Ессені (RWI), Німецький інститут економічних досліджень у Берліні (DIW), Інститут економічних досліджень при університеті Мюнхена (IFO), Інститут світової економіки при університеті Кіля (IfW) та Інститут економічних досліджень у Галле (IWH). Дана оцінка слугує основою для подальших економічних прогнозів Федерального уряду Німеччини.

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    Автор: Юліан Томпкін, Катерина Бенке


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