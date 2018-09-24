У Німеччині погіршили прогноз економічного зростання

Посилення невизначеності у світі та складнощі німецьких компаній з пошуком робочої сили пригальмують економічне зростання в Німеччині. Такий прогноз у четвер, 27 вересня, оприлюднили провідні економічні інститути ФРН.
Економісти скоротили прогноз зростання ВВП Німеччини в 2018 році з 2,2 відсотка, який вони передбачали весною, до 1,7 відсотка. На 2019 рік прогноз зростання економіки знизили з 2 відсотків до 1,9 відсотка.
Провідний спеціаліст із вивчення економічної кон'юнктури з Рейнсько-Вестфальського інституту економічних досліджень (RWI) Роланд Дерн (Roland Döhrn) пояснив, що зростання німецької економіки дещо пригальмовується. "Попит з-за кордону знижується, водночас компанії вочевидь мають труднощі з пошуком робочої сили для своїх виробництв", - зазначив Дерн, цитує агенція AFP.
Дослідники також вказують на низку міжнародних проблем, що так само мають негативний впив на ФРН, зокрема, це торговельні конфлікти, ймовірний нерегламентований процес виходу Великобританії з ЄС, можлива боргова криза в Італії, тощо.
Спільну оцінку економічного зростання ФРН підготували Рейнсько-Вестфальський інститут економічних досліджень в Ессені (RWI), Німецький інститут економічних досліджень у Берліні (DIW), Інститут економічних досліджень при університеті Мюнхена (IFO), Інститут світової економіки при університеті Кіля (IfW) та Інститут економічних досліджень у Галле (IWH). Дана оцінка слугує основою для подальших економічних прогнозів Федерального уряду Німеччини.
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Діркопробивач
Колись він був просто незамінним в офісах, але в епоху цифрових даних втратив свою панівну роль. Після того, як 14 листопада 1886 року Фрідріх Зоннекен (Friedrich Sonnecken) запатентував винайдений Матіасом Телом (Matthias Theel) прилад, діркопробивач одразу став популярним. Своїм ритмічним клацанням цей винахід разом з текою Зоннекена привносив різноманіття в монотонні офісні будні.
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MP3
Непомітний та повсюдний: МР3 вважався фантастикою, доки на початку 1980-х років винахідника Карлгайнца Бранденбурга (Karlheinz Brandenburg) не осяяла геніальна ідея. Його МР3, або MPEG-2 Audio Layer III, став революційним. Винахід уможливив кодування та стискання музичних композицій і спростив їхнє зберігання, відтворення й пересилання. Завдяки МР3 з'явилися такі файлообмінники, як Napster.
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10 дивовижних німецьких винаходів
Електродриль
Він став таким собі символом "справжніх чоловіків", який знайдеш серед інструментів чи не в кожного. Щоправда, електродриль винайшли 1889 року в Австралії, однак 1895 року підприємець з Людвігбурга Вільгельм Еміль Файн (Wilhelm Emil Fein) розробив портативний варіант, який значно розширив можливості. Такий дриль став у великій пригоді самому винахіднику під час ремонту оселі.
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Fanta
Під час Другої світової війни під ембарго американців потрапила Coca-Cola. Але керівник представництва Coca-Cola у Німеччині Макс Кейт (Max Keith) знайшов вихід, представивши для німецького ринку новий сильногазований напій, який містив молочну сироватку та яблучну м'якоть. Так народився новий культовий напій. Хоча з 1941 року його рецепт змінився, проте зубам напій шкодить так само, як і перше.
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10 дивовижних німецьких винаходів
Кавовий фільтр
Винахідник живе в кожному з нас. Приміром, 1908 року настав зірковий час домогосподарки Мелітти Бенц (Melitta Bentz), якій смак кави занадто гірчив. Щоб дати цьому раду, вона проекспериментувала з імпровізованим фільтром з паперу. Винагородою стала філіжанка ароматної кави. Бенц запатентувала свою ідею. Сьогодні штат родинного підприємства Melitta Group KG налічує 3300 працівників.
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Клейка стрічка
Аптекар Оскар Тропловітц (Oscar Troplowitz), який уже винайшов тоді відомий нині на весь світ крем Nivea та гігієнічну губну помаду, хотів іще якось залишити слід в історії. Так з'явилась клейка стрічка. Відтоді вона стала незамінною в домогосподарстві та в офісі. У 1901 році Троповітц представив лейкопластир, який за більш ніж століття "прикрасив" безліч дитячих колін.
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10 дивовижних німецьких винаходів
Акордеон
Хоч цей інструмент асоціюється з французьким шансоном, винайшов його 1822 року німець Крістіан Фрідріх Людвіг Бушманн (Christian Friedrich Ludwig Buschmann). Майстер з Тюрингії розробив не тільки акордеон, йому приписують також винайдення губної гармоніки. Акордеон надовго підкорив світ, лунаючи як на розі вулиць, так і в концертних залах.
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10 дивовижних німецьких винаходів
Різдвяна ялинка
Вважається, що фіни подарували світу Санта-Клауса. Але різдвяна ялинка походить з Німеччини. Приблизно з 1800 року серед заможних містян пішла мода прикрашати ялинку в своїх оселях, а вже до кінця ХІХ століття ялинка стала різдвяним символом для всіх. Якщо раніше лісових красунь декорували фруктами, горіхами та свічками, то сьогодні знайдеш ялинкові прикраси найдивовижніших форм і розмірів.
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10 дивовижних німецьких винаходів
Шипи до футбольних бутсів
Прототип футбольних бутсів винайшли у Великобританії, однак 1954 року засновник Adidas Аді Дасслер (Adi Dassler) вигадав нововведення - підошви з пригвинченими шипами. Без сумніву, це також призвело до перемоги Німеччини на Чемпіонаті світу з футболу того ж року. Старший брат Аді Рудольф Дасслер, який працював на підприємстві-конкуренті Puma, був розлючений, бо вважав цей винахід своїм.
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10 дивовижних німецьких винаходів
Таксометр
Дехто його любить, а хтось ненавидить. 1891 року в Берліні Фрідріх Вільгельм Густав Брун вигадав лічильник для піонера автомобілебудування Ґоттліба Даймлера (Gottlieb Daimler). Відтоді таксометр своїми показниками змушує понервувати як пасажирів, так і декого з водіїв. До 2017 року приладом у ФРН можна було маніпулювати, щоб обходити податки. Сьогодні винахід зветься фіскальним таксометром.
Автор: Юліан Томпкін, Катерина Бенке