 У Німеччині планують заборонити пластикові пакети | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2019

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Новини

У Німеччині планують заборонити пластикові пакети

У міністерстві довкілля та ядерної безпеки Німеччини працюють над законопроєктами, які заборонять використання пластикових пакетів.

У Німеччині планують заборонити пластикові пакети

Міністерка довкілля та ядерної безпеки Німеччини Свенья Шульце (Svenja Schulze) заявила в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, що її відомство працює над законодавчою базою для заборони використання пластикових пакетів, передає агенція dpa у неділю, 11 серпня.

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"Моє міністерство наразі працює над законодавчим регулюванням заборони пластикових пакетів", - цитує агентство заяву міністерки. Шульце стверджує про успішність добровільної угоди з підприємствами від 2016 року про зменшення використання пластикових пакетів. "Тепер ми можемо закріпити цей успіх забороною", - зазначила міністерка.

Відповідно до умов добровільної угоди, німецькі супермаркети стягують з клієнтів додаткові кошти за пластикові пакети. Тепер міністерка планує домогтися ще однієї угоди, яка передбачатиме скорочення використання пластикових упаковок, зокрема для фруктів та овочів. 

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