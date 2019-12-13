 У Німеччині не миритимуться з санкціями США щодо ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2019

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Новини

У Німеччині не миритимуться з санкціями США щодо "Північного потоку-2"

Канцлерка ФРН Анґела Меркель закликає до переговорів, але виключає санкції у відповідь. Водночас у керівництві СДПН переконані, що на санкції США щодо "Північного потоку-2" не можна не відповідати.

Спорудження газопроводу Північний потік-2

Спорудження газопроводу "Північний потік-2"

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) вбачає у переговорах зі Сполученими Штатами єдину відповідь на ухвалення Конгресом США санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Про це Меркель заявила у середу, 18 грудня, під час виступу в Бундестазі.

За словами Меркель, у рамках таких переговорів Берлін має намір продемонструвати Вашингтону, що німецька сторона "не схвалює" подібних кроків з боку США, цитує інформагенція Reuters. "Ми проти екстериторіальних санкцій", - наголосила Меркель. При цьому вона відкидає санкції у відповідь.

У СДПН закинули США "не дуже дружній" крок

З критикою на адресу американських санкцій проти цього газогону виступила й співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Заскіа Ескен (Saskia Esken). На її погляд, запровадження штрафних заходів проти даного проєкту "не є особливо дружнім кроком", заявила вона 18 грудня в ефірі телеканалу ZDF.

За словами Ескен, уряд ФРН не має залишати дане рішення Конгресу США без відповіді. Ескен переконана, що реагувати на такий крок потрібно "дипломатичним шляхом". Крім того, політикиня назвала "вкрай проблематичним", що Сполучені Штати таким чином намагаються "вплинути" на підхід європейців.

Нагадаємо, СДПН разом з консервативним блоком ХДС/ХСС формують нинішню німецьку урядову коаліцію.

DW.COM

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Сенатори США підтримали оборонний бюджет на 2020 рік разом із санкціями щодо компаній, причетних до спорудження газопроводу "Північний потік-2". Передбачено замороження рахунків та візові обмеження. (17.12.2019)

Промисловці закликають пом'якшити наслідки санкцій

Тим часом Об'єднання німецьких машинобудівників і виробників промислового устаткування (VDMA) закликало владу Німеччини виступити з ініціативою щодо захисту європейського бізнесу на тлі американських санкцій. "У Берліні й Брюсселі мають нарешті розпочатися дискусії про те, як можна захистити європейські компанії від екстериторіальних санкцій незалежно від того, яка держава їх запроваджує", - заявив керівник об'єднання Тіло Бродтманн (Thilo Brodtmann), цитує інформагенція dpa.

За словами представника німецьких промисловців, хоч ЄС і не в змозі запобігти санкціям інших держав, однак йому під силу "пом'якшити їхній вплив". І саме Німеччина як один з найбільших світових експортерів має взяти на себе ініціативу в цьому питанні, упевнений голова VDMA.

Нагадаємо, напередодні Сенат США ухвалив оборонний бюджет Сполучених Штатів, що серед іншого містить також запровадження санкцій проти компаній, причетних до будівництва газогонів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Раніше цей документ підтримала Палата представників. Для набуття чинності цього рішення потрібен ще підпис президента США Дональда Трампа.

У Вашингтоні переконані, що збільшення поставок російського газу європейським споживачам цими трубопроводами лише посилить енергетичну залежність ЄС від Росії.

Натомість у Берліні, Брюсселі та Москві постійно наголошують, що цей проєкт не має нічого спільного з політикою, а переслідує виключно економічні інтереси. "Північний потік-2" має пролягти дном Балтійського моря та напряму поєднати газотранспортні системи Росії та Німеччини.

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