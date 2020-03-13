У Німеччині не звільнятимуть "Північний потік-2" від норм газової директиви ЄС

Федеральне агентство з мереж ФРН планує відхилити заявку компанії Nord Stream 2 AG, що будує газопровід "Північний потік-2", на звільнення від норм газової директиви Євросоюзу. Про це в п'ятницю, 1 травня, повідомила німецька газета Handelsblatt.

Як випливає з документу, який регулятор направив учасникам процесу (і який є в розпорядженні газети), газопровід не відповідає передумовам закону ФРН про енергетичне господарство, які дали б змогу звільнити його від регулювання, оскілько його будівництво досі не завершене.

Компанія Nord Stream 2 AG направила заявку на початку 2020 року, і в ній наводився аргумент, що поняття "завершення будівництва" не потрібно трактувати у вузько-технічному сенсі, адже на момент набуття директивою чинності, в проєкт уже було вкладено багатомільярдні інвестиції. Втім, Федеральне агентство з мереж не задовольнилося цією аргументацією.

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Як повідомили у Федеральному агентстві з мереж виданню Handelsblatt, остачне рішення буде ухвалене після того, як учасники процесу ознайомляться з документом. Термін на ознайомлення закінчується 8 травня.

Нагадаємо, що 4 квітня 2019 року Європарламент затвердив оновлену директиву, що поширює правила газового ринку Євросоюзу на трубопроводи, прокладені з країн, які не входять до ЄС (зокрема "Північний потік-2", який має бути прокладений дном Балтійського моря між Росією та Німеччиною). Серед головних положень директиви - поділ компаній, що постачають газ, і компаній, його транспортують. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" має бути незалежною від "Газпрому", а 50 відсотків його пропускної потужності мають резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки зі схвалення Єврокомісії.

Дивитись відео 04:33 Поділитись Санкції США проти "Північного потоку-2": як відреагували в Берліні (23.12.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3VHWW Санкції США проти "Північного потоку-2": як відреагували в Берліні (23.12.2019)