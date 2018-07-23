У Німеччині люди залишають після себе найбільше пакувального сміття у Європі
Кожен споживач у Німеччині залишає після себе понад 220 кілограмів пакувального сміття на рік, повідомило відомство з охорони навколишнього середовища. Це пов'язано із поширенням упаковки, яку важно переробити.
Контейнери для пакувального сміття у Німеччині
Німецькі споживачі залишають після себе найбільшу кількість пакувального сміття серед усіх європейських країн. У четвер, 26 липня, Федеральне відомство з охорони навколишнього середовища (UBA) повідомило, що у 2016 році у ФРН було вироблено майже 18,2 мільйона тонн такого сміття, що на 0,05 відсотка більше, ніж за попередній рік.
Кожен споживач за рік викидає 220,5 кілограма пакувального сміття, що робить Німеччину "найсумнішим місцем у Європі", заявила президентка UBA Марія Краутцберґер (Maria Krautzberger). У інших європейських кранах у 2015 році громадяни залишали в середньому по 167,3 кілограма такого сміття на рік.
Очільниця UBA закликала активніше стимулювати переробку сміття. "Ми повинні уникати відходів - навіть на етапі виробництва, не використовуючи непотрібне та зайве пакування з великої кількості матеріалів", - відзначила вона. Також потрібно активніше використовувати упаковку багаторазового використання, закликала вона.
Існує багато причин занадто великої кількості пакувального сміття в країні, пояснили в UBA. Серед них тенденція до зменшення порцій продуктів, які упаковують окремо, відправлення товарів поштою та споживання їжі не вдома.
Нагадаємо, у травні Єврокомісія презентувала план заходів зі зменшення використання пластику, який передбачає заборону низки одноразових продуктів із пластику. Йдеться, зокрема, про одноразові посуд та столові прибори, трубочки-соломинки для напоїв, палички для вати і пластикові кріплення для повітряних кульок. Крім того, передбачається обмеження використання пластикових упаковок для їжі, яку продають на винос закусочні, кришок, а також інших продуктів із пластику.
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Заощаджуйте воду - закривайте кран
Коли ми чистимо зуби або миємо руки, часто залишаємо кран увімкненим, замість того, щоб закрити його. Згідно із дослідженням університету Ольденбурга, під час чищення зубів ми марнуємо до 12 літрів найкращої питної води.
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Душ замість ванни
Набираючи повну ванну, ми використовуємо близько 140 літрів води. Тоді як приймаючи душ - лише близько 20 літрів за хвилину. За підрахунками Спілки охорони довкілля та природи Німеччини, відмовившись від прийому ванни, родина з чотирьох людей може заощадити більше 300 євро на рік на електриці та воді.
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Правильне провітрювання
Замість того, щоб надовго відкривати вікно, краще варто провітрювати приміщення кілька хвилин, але кожні дві-три години. У такий спосіб, за даними Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), у холодну пору року можна зекономити до 70 євро.
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Відмовитися від батарейок
Федеральне відомство з питань довкілля рекомендує відмовлятися від батарейок та користуватися приладами, які працюють без них або живляться від мережі. Для виготовлення одноразових батарейок потрібно від 40 до 500 разів більше енергії, ніж вони віддають під час використання. При цьому, порівняно із електроенергією з розетки, енергія від батарейок AA майже у 300 разів дорожча.
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Повністю відключати електропристрої
Електронні пристрої слід вимикати повністю, а не лише за допомогою пульта - такі рекомендації екологічного об’єднання NABU. Інакше вони і надалі споживатимуть електроенергію в режимі очікування. Переконатися у тому, що пристрої більше не споживають енергію, можна за допомогою перехідника, який вимикається.
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Закривати кришку
Готуючи обід, використовуйте каструлю з відповідною кришкою, радять у WWF. У цьому випадку споживається до 65 відсотків менше електроенергії або газу, оскільки "неправильна" кришка або її відсутність легше пропускає тепло. Також для приготування їжі завжди радять використовувати посуд, що відповідає розміру варочної панелі.
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Електрочайник замість плити
Якщо вам треба нагріти воду, замість плити краще зробити це в електрочайнику. Незалежно від того, для чого вона потрібна - чаю або приготування пасти - у чайнику вода гріється швидше та потребує менше енергії і часу, ніж каструля на плиті. У WWF запевняють: якщо щодня гріти літр води, щороку можна заощадити 40 євро.
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Відмовитися від фена
Серед пристроїв у ванній найбільше енергії споживає фен. Влітку можна легко обійтися без нього.
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Термос vs стаканчики
Багато хто з нас звик до "кави to go". Проте одноразові стаканчики краще не брати, адже це - чи не найбільша проблема для довкілля. Чому б наступного разу не подбати про природу і не взяти каву у термос?
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Жодних одноразових пакетів!
За даними Федерального відомства з питань довкілля, у Німеччині використовують 76 поліетиленових пакетів на рік, і це немало. Непотрібні пакети слід відправляти на переробку, а ще краще - наступного разу взяти із собою в магазин багаторазовий пакет, рюкзак або кошик.