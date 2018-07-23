У Німеччині люди залишають після себе найбільше пакувального сміття у Європі

Німецькі споживачі залишають після себе найбільшу кількість пакувального сміття серед усіх європейських країн. У четвер, 26 липня, Федеральне відомство з охорони навколишнього середовища (UBA) повідомило, що у 2016 році у ФРН було вироблено майже 18,2 мільйона тонн такого сміття, що на 0,05 відсотка більше, ніж за попередній рік.

Кожен споживач за рік викидає 220,5 кілограма пакувального сміття, що робить Німеччину "найсумнішим місцем у Європі", заявила президентка UBA Марія Краутцберґер (Maria Krautzberger). У інших європейських кранах у 2015 році громадяни залишали в середньому по 167,3 кілограма такого сміття на рік.

Очільниця UBA закликала активніше стимулювати переробку сміття. "Ми повинні уникати відходів - навіть на етапі виробництва, не використовуючи непотрібне та зайве пакування з великої кількості матеріалів", - відзначила вона. Також потрібно активніше використовувати упаковку багаторазового використання, закликала вона.

Існує багато причин занадто великої кількості пакувального сміття в країні, пояснили в UBA. Серед них тенденція до зменшення порцій продуктів, які упаковують окремо, відправлення товарів поштою та споживання їжі не вдома.

Нагадаємо, у травні Єврокомісія презентувала план заходів зі зменшення використання пластику, який передбачає заборону низки одноразових продуктів із пластику. Йдеться, зокрема, про одноразові посуд та столові прибори, трубочки-соломинки для напоїв, палички для вати і пластикові кріплення для повітряних кульок. Крім того, передбачається обмеження використання пластикових упаковок для їжі, яку продають на винос закусочні, кришок, а також інших продуктів із пластику.

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