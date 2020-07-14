 У Німеччині кожен сьомий загиблий на дорогах - велосипедист | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2020

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У Німеччині кожен сьомий загиблий на дорогах - велосипедист

Кожна сьома жертва на німецьких дорогах у 2019 році - велосипедист. Усього в аваріях минулого року загинули 445 велосипедистів. Більше ніж половина з них була віком від 65 років.

Минулого року в Німеччині в ДТП загинули 445 велосипедистів

Минулого року в Німеччині в ДТП загинули 445 велосипедистів

На німецьких дорогах минулого року загинули 445 велосипедистів, 118 з яких пересувалися на електровелосипедах. Про це у середу, 19 серпня, повідомило Федеральне статистичне відомство Німеччини.

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У порівнянні з 2010 роком кількість жертв серед велосипедистів у Німеччині зросла на 16,8 відсотка в той час як кількість загиблих на дорогах у країні за той самий період скоротилася на 16,5 відсотка. У статвідомстві зауважили, що кожна сьома жертва на німецьких дорогах минулого року була саме велосипедистом.

Нещасні випадки та аварії найбільше загрожують особам похилого віку. За даними статистичного відомства, 53,8 відсотка загиблих минулого року велосипедистів були віком від 65 років. Їхня частка була ще вищою (72 відсотки) у разі пересування на електровелосипедах.

Загалом у 2019 році в країні зафіксовано 65200 дорожньо-транспортних пригод (ДТП) за участі велосипедистів, в яких мали місце ушкодження людей. Іншою стороною у 74 відсотках таких ДТП були водії автомобілів. Велосипедисти виявилися винними у 45,4 відсотка ДТП з ушкодженнями людей. Утім, якщо іншою стороною ДТП були автомобілісти, то провина велосипедистів була лише у 23,4 відсотка випадків. Натомість у ДТП за участі велосипедистів та пішоходів у більшості випадків (59,5 вісотка) винні були саме роверисти.

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