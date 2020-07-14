 У Німеччині зросла кількість вислань іноземців, лідери - українці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2020

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У Німеччині зросла кількість вислань іноземців, лідери - українці

Минулого року у Німеччині було ухвалено рішення щодо вислання понад 11 тисяч іноземців, 1252 з них - українці.

В разі, якщо іноземці не підкоряться рішенню про вислання з Німеччини, на них чекатиме примусова депортація

В разі, якщо іноземці не підкоряться рішенню про вислання з Німеччини, на них чекатиме примусова депортація

У Німеччині в 2019 році значно зросла кількість іноземних громадян, яких вислали з країни. Про це із посиланням на відповідь міністерства внутрішніх справ (МВС) ФРН на запит фракції Лівої партії у Бундестазі у середу, 12 серпня, пише німецьке видання Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).

Згідно з оприлюдненими даними, усього рішення про вислання минулого року були ухвалені щодо 11081 іноземців. Таким чином, зазначає NOZ, у порівнянні з 2018 роком, коли було ухвалено 7408 подібних рішень, ця кількість зросла на 50 відсотків.

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Українці - лідери сумного рейтингу

При цьому найбільше рішень щодо вислання було ухвалено стосовно осіб походженням з України - 1252 випадки. Далі йдуть Албанія та Сербія - 1220 та 828 випадків відповідно. Найбільше рішень про вислання іноземців було ухвалено в землі Баден-Вюртенберг - 3540. У Північному Рейні-Вестфалії та Баварії кількість таких рішень становила 1762 та 1376.

Особи, щодо яких було ухвалене рішення щодо вислання, мають залишити Німеччину та позбавляються права знову в'їхати у країну. В разі, якщо ця вимога не буде виконана, на цих людей чекатиме примусова депортація. Загалом рішення про вислання було ухвалено щодо 311811 іноземців. При цьому, за даними NOZ, майже 30 тисяч з них досі перебувають у Німеччині.

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Критика "Лівих"

У фракції "Лівих" Бундестагу різко розкритикували збільшення кількості випадків вислання іноземців з Німеччини. Речниця політичної сили з питань внутрішніх справ Улла Єльпке (Ulla Jelpke) виступила за скасування відповідних рішень.

На її думку, для багатьох іноземців Німеччина вже десятиліттями є центром їхнього життя, а вислання вирве цих людей з їхнього соціального оточення. "Це жорстоко і неправильно", - заявила Єльпке у коментарі NOZ.

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