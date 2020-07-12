У Німеччині за підозрою у терористичній діяльності затримали сирійця

Німецька поліція за розпорядженням Федеральної прокуратури країни у вівторок, 18 серпня, в Потсдамі затримала сирійця Халіда А. і провела обшук у його помешканні. Прокуратура звинувачує чоловіка у членстві в терористичній групі "Ахрар аль-Табка" в Сирії з січня по серпень 2013 року та скоєнні воєнних злочинів.

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За даними прокуратури, підозрюваний брав участь у бойових діях, він був озброєний кулеметом і тим самим порушив Закон про контроль над зброєю.

Крім того, слідчі звинувачують Халіда А. у захопленні чужого житла у місті Табка та примусовому виселенні з нього власників з метою поселення бойовиків, зазначає агентство новин dpa.

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У Федеральній прокуратурі заявили, що Халід А. приєднався до терористичної групи "Ахрар аль-Табка" в Сирії не пізніше кінця січня 2013 року, щоб взяти участь у громадянській війні на боці ісламістських бойовиків.

"Метою групи та обвинуваченого було за допомогою зброї змінити політичний лад у своїй країні", - йдеться у повідомленні федеральної прокуратури. Крім режиму сирійського правителя Башара Асада, бойовики також боролися з "невірними та відступниками". У 2013 році "Ахрар аль-Табка" приєдналася до ісламістського угруповання "Ахрар аш-Шам".

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