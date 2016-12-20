У Німеччині затримали групу салафітів, що планували теракт

На заході Німеччини правоохоронці затримали групу ймовірних ісламських екстремістів, які планували атаку з використанням транспорту та вогнепальної зброї. Про це в п'ятницю, 22 березня, повідомив прокурор Франкфурта-на-Майні після рейду, в якому брали участь близько 200 поліцейських та спецпризначенців.

Загалом внаслідок антитерористичної операції в федеральних землях Гессен та Рейнланд-Пфальц було затримано 11 осіб. Серед затриманих, зокрема, двоє 31-річних братів з Вісбадена та 21-річний чоловік з Оффенбаха. Наразі тривають слідчі дії щодо затриманих. За даними прокуратури, їх метою було "вбити якомога більше "невірних".

Підозрюється, що затримані є салафітами - послідовниками надзвичайно радикальної форми сунітського ісламу. Як повідомило раніше німецьке Федеральне відомство із захисту конституції, з 2013 по 2018 рік кількість салафітів у Німеччині зросла вдвічі - до 11 тисяч. При цьому чисельність салафітів продовжує зростати, найшвидшими темпами - в малих федеральних землях, зокрема в містах Берлін та Гамбург.