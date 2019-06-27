 У Німеччині затримали боснійця за підозрою в причетності до теракту в Парижі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2019

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Новини

У Німеччині затримали боснійця за підозрою в причетності до теракту в Парижі

Чоловіка підозрюють у сприянні діяльності терористичної організації, яка пов'язана з терактом у Парижі 2015 року. Боснійця затримали за ордером, виданим бельгійською владою, готується його екстрадиція.

У Німеччині затримали боснійця, якого підозрюють у причетності до теракту в Парижі

У Німеччині затримали боснійця, якого підозрюють у причетності до теракту в Парижі

Німецькі правоохоронці затримали 39-річного боснійця через підозри в сприянні діяльності терористичної організації, пов'язаної з терактом у паризькому концертному залі Bataclan 13 листопада 2015 року. Тоді під час концерту терористи вбили 90 осіб.

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Британський співак Стінг своїм виступом знову відкрив концертний зал Bataclan, де у листопаді 2015 року терористи вбили 90 осіб. (12.11.2016)

Паризька прокуратура повідомила, що ліквідований напередодні у Сен-Дені терорист ідентифікований як Абдельхамід Абауд, котрий, імовірно, є організатором терактів у Парижі. (19.11.2015)

Прокуратура Дрездена повідомила про арешт чоловіка у четвер, 27 червня, однак затримали його ще в ніч на 20 червня у місті Бад-Дюрренберґ у федеральній землі Саксонія-Ангальт. Європейський ордер на його арешт був виданий бельгійською владою, повідомляє агентство AFP. Наразі готується екстрадиція затриманого. 

Чоловік потрапив у поле зору правоохоронців під час іншого розслідування стосовно двох громадян Боснії і Герцеговини, яких підозрюють у порушенні законодавства щодо контролю за постачанням зброї. Під час обшуку в помешканні затриманого не було виявлено заборонених предметів.

Нагадаємо, 13 листопада 2015 року Парижем прокотилася серія терористичних нападів, внаслідок яких загинули 130 осіб. Відповідальність за теракти взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". Ісламіст Абдельхамід Абауд, якого підозрюють в організації атак, кілька днів згодом був убитий під час рейду поліції.

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