У Німеччині затримали боснійця за підозрою в причетності до теракту в Парижі

Німецькі правоохоронці затримали 39-річного боснійця через підозри в сприянні діяльності терористичної організації, пов'язаної з терактом у паризькому концертному залі Bataclan 13 листопада 2015 року. Тоді під час концерту терористи вбили 90 осіб.

Прокуратура Дрездена повідомила про арешт чоловіка у четвер, 27 червня, однак затримали його ще в ніч на 20 червня у місті Бад-Дюрренберґ у федеральній землі Саксонія-Ангальт. Європейський ордер на його арешт був виданий бельгійською владою, повідомляє агентство AFP. Наразі готується екстрадиція затриманого.

Чоловік потрапив у поле зору правоохоронців під час іншого розслідування стосовно двох громадян Боснії і Герцеговини, яких підозрюють у порушенні законодавства щодо контролю за постачанням зброї. Під час обшуку в помешканні затриманого не було виявлено заборонених предметів.

Нагадаємо, 13 листопада 2015 року Парижем прокотилася серія терористичних нападів, внаслідок яких загинули 130 осіб. Відповідальність за теракти взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". Ісламіст Абдельхамід Абауд, якого підозрюють в організації атак, кілька днів згодом був убитий під час рейду поліції.

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