У Німеччині засудили насильство проти демонстрантів в Москві

Статс-міністр з європейських питань у МЗС Німеччини Міхаель Рот (Michael Roth) різко засудив дії поліції під час акції на підтримку незалежних кандидатів на виборах в Москві, яка відбулася минулих вихідних. "Брутальне насильство, спрямоване проти мирних демонстрантів, є ударом по демократії і правовій державі", - написав політик у ніч на понеділок, 29 липня, на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, російська влада нехтує принципами, за які вона несе відповідальність як член Ради Європи та Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Уповноважений уряду Німеччини зі співпраці з Росією та країнами Східного партнерства Дірк Візе (Dirk Wiese) теж висловив занепокоєння щодо поліцейського свавілля проти демонстрантів у Москві. За словами політика, подібна картина спостерігається уже деякий час, адже по всій Росії, а не тільки у Москві і Санкт-Петербурзі, зростає суспільне невдоволення. Як заявив Візе в інтерв'ю медіакомпанії Deutschlandradio, місцеві вибори не можна назвати вільними, якщо від участі в них відсторонюють низку кандидатів, а таке неадекватне задіяння поліції вказує на те, що уряд почувається дуже невпевнено.

Як повідомлялося, 27 липня в Москві відбувся несанкціонований мітинг на підтримку незалежних кандидатів до Московської міськдуми. За даними російської поліції, в акції взяли участь близько 3500 людей. Вони вимагали, щоб виборчком Москви скасував рішення про визнання недійсними сотень підписів на підтримку опозиційних політиків і зареєстрував їх кандидатами на виборах.

Під час акції поліція провела масові затримання. За уточненими даними правозахисного медіапорталу "ОВД-Інфо", було затримано 1373 особи, поліція повідомила про 1074 затриманих. Під час затримань силовики діяли жорстоко. За даними російських ЗМІ, десятки людей постраждали.