 У Німеччині заборонили публікувати в інтернеті зроблені в музеях фото | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2018

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Новини

У Німеччині заборонили публікувати в інтернеті зроблені в музеях фото

Фотографування музейних експонатів і публікація зроблених фото в інтернеті неприпустима. Такі дії порушують авторські права і право на публікацію, постановила Федеральна судова палата Німеччини.

У музеї Райса-Енґельгорна

У музеї Райса-Енґельгорна

Якщо музей забороняє фотографування своїх експонатів, то відвідувачі не мають права фотографувати картини і публікувати зроблені знімки в інтернеті, постановила Федеральна судова палата Німеччини у четвер, 20 грудня. Постанова була винесена у справі співробітника сайту "Вікіпедія", який у 2007 році сфотографував картини у музеї Райса-Енґельгорна (Reiss-Engelhorn) в Мангаймі, а також відсканував фотографії в одному з музейних каталогів, а потім опублікував відзняте у "Вікіпедії".

Згідно з висновком суду, у випадку з відсканованими фотознімками з каталогу має місце порушення авторських прав, оскільки фотограф, який зробив фото для музейних публікацій, передав цьому музею права на публікацію. Що стосується власне фотографій, то вони перебувають під захистом, оскільки фотограф, здійснюючи зйомку, приймає цілий ряд художніх рішень, що стосуються місця, відстані, кута зйомки, освітлення і кадрування.

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Суд також констатував, що співробітник "Вікіпедії", роблячи власні фотографії, порушив договірно оформлену заборону на фотографування в даному музеї. Адже правила користування і піктограма у вигляді перекресленого фотоапарата є частиною договору про правила відвідування музею.

У "Вікіпедії" розчаровані рішенням суду

"Вікімедіа", що є підрозділом "Вікіпедії", висловила розчарування постановою суду. "Музеї повинні робити все для забезпечення максимальної доступності мистецтва і культури минулих століть", - вказав представник "Вікімедіа". Самі по собі картини, виставлені в комплексі "Музей Райса-Енґельгорна", є суспільним надбанням, оскільки після закінчення 70 років після смерті художника, його роботи вже не охороняються авторським правом.

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