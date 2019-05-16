У Німеччині дали зелене світло використанню електросамокатів

Верхня палата німецького парламенту - Бундесрат - у п'ятницю, 17 травня, дала дозвіл на використання в Німеччині електросамокатів, максимальна швидкість яких не перевищує 20 кілометрів на годину. Відповідне розпорядження міністерства транспорту Бундесрат схвалив з деякими змінами, які тепер уряд має врахувати, повідомляє агентство dpa.

Згідно з цими змінами, їздити на електросамокатах можна буде з 14 років, і тільки спеціальними велодоріжками. Раніше планувалося, що на повільніших моделях електросамокатів зможуть їздити й підлітки з 12 років, та ще й на тротуарах. Від користувачів не вимагатимуть отримувати спеціальні права або носити захисний шолом. Однак на відміну від велосипедистів, користувачі електросамокатів потребуватимуть страховки.

Нагадаємо, що досі використання електросамокатів у Німеччині офіційно не було дозволено. В одному лише Берліні в 2018 році поліція конфіскувала кілька десятків самокатів, виписавши штрафи по 70 євро їхнім власникам за незаконне використання транспортних засобів, що не допущені до участі в дорожньому русі.

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