У Німеччині в 2019 році суттєво сповільнилося економічне зростання

У 2019 році німецька економіка зросла на 0,6 відсотка, повідомило у середу, 15 січня, Федеральне управління статистики. Це - найнижчий показник з 2013 року. При цьому в порівнянні з 2018 роком показник зростання економіки суттєво знизився - роком раніше валовий внутрішній продукт (ВВП) збільшився на 1,5 відсотка.

Тим не менш, економічне зростання в ФРН не припиняється з 2010 року. "Це означає, що німецька економіка зростає десятий рік поспіль. Це - найдовший період зростання з часів возз'єднання Німеччини", - зазначив представник управління статистики Альберт Браакман (Albert Braakmann), цитує агенція новин Reuters.

Профіцит бюджетів усіх рівнів - федерального, земельних, громад та фондів соціального страхування - минулого року скоротився до 49,8 мільярда євро (1,5 відсотка ВВП). У 2018 році він становив 62,4 мільярда євро.

Обсяг експорту Німеччини зріс у 2019 році на 0,9 відсотка, тоді як роком раніше зростання становило 2,1 відсотка. Імпорт минулого року зріс на 1,9 відсотка (3,6 відсотка роком раніше). Орієнтовані на експорт німецькі підприємства стикаються зі скороченням попиту на зовнішніх ринках на тлі падіння світової економіки та загальної невизначеності в Євросоюзі через намір Великобританії вийти з блоку.