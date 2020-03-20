У Німеччині вшанували пам'ять загиблих у концтаборі Дахау

У Німеччині в середу, 29 квітня, відзначили 75-річчя визволення концентраційного табору Дахау та вшанували пам'ять загиблих в'язнів. Через пандемію COVID-19 було скасовано велику церемонію за участі колишніх в'язнів, їхніх родин та визволителів, тож пам'ятні заходи відбулися в режимі онлайн.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) закликав якомога раніше вживати заходів проти правоекстремістських тенденцій. За його словами, жахіття націонал-соціалізму почалися з багатьох маленьких кроків. Дахау - це нагадування про необхідність боротьби проти ненависті, фанатизму та антисемітизму, підкреслив Зедер.

У свою чергу, вінок у пам'ять про загиблих у Дахау поклала голова баварського ландтагу Ільзе Айґнер (Ilse Aigner).

Дахау збудували в березні 1933 року, і це був перший концентраційний табір, який став моделлю для інших концтаборів. На момент звільнення американськими солдатами 29 квітня 1945 року у Дахау були ув'язнені близько 24 тисяч осіб. До 1945 року через табір пройшли понад 200 тисяч людей з усієї Європи, зокрема комуністи, соціал-демократи, священники, євреї, рома, сінті, гомосексуали тощо. За даними істориків, у концтаборі були страчені приблизно 41,5 тисячі осіб.