У Німеччині вироблено рекордну кількість "зеленої" електрики

Торік у Німеччині було вироблено рекордну кількість "зеленої" електрики. Згідно з аналізом Інституту систем сонячної енергетики Товариства імені Фраунгофера, частка відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в структурі виробництва електроенергії в ФРН склала в 2019 році 46 відсотків, а в деякі дні вона перевищувала 65 відсотків. Зменшення використання вугілля сприяло захисту клімату. У порівнянні з попереднім роком частка електроенергії, видобутої внаслідок спалювання бурого вугілля, знизилася на 22 відсотки, а кам'яного - на 33 відсотки.

Що сприяло зниженню значущості вугільної електроенергетики у ФРН

Роль вугільної енергетики в Німеччині зменшилася в 2019 році з кількох причин. По-перше, погода торік часто була вітряною, що дозволило розширити використання енергії вітру для виробництва електрики і скоротити споживання вугілля.

З іншого боку, виробляти електроенергію на вугільних електростанціях стало значно дорожче через підвищення ціни на сертифікати, які дають компаніям право на викид в атмосферу певного обсягу вуглекислого газу. Ціна на них в 2018 році в середньому становила 16 євро за тонну CO2, а в 2019-му вона зросла до 25 євро. Навіть газові електростанції стали більш прибутковими, ніж вугільні, оскільки під час їхньої роботи виділяється менше вуглекислого газу.

Саме ці фактори, згідно з первинною оцінці "Робочої групи з енергетичних звітів" (Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, AGEB), допомогли знизити викиди CO2 в Німеччині на 50 мільйонів тонн порівняно з попереднім роком - тобто на 7 відсотків.

Наступні кроки в напрямку "зеленої" енергетики

Такими показниками задоволена міністерка охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze). На її думку, це результат політичних заходів, таких як виведення з експлуатації деяких вугільних електростанцій і реформа в ЄС торгівлі квотами на емісію парникових газів. Міністерка підкреслює, що завдяки цим заходам вугільна електроенергетика стала дорожче, а "зелені" альтернативи - економічно більш привабливими.

"Далі багато залежатиме від того, чи вдасться (урядовій. - Ред.) коаліції ухвалити подальші законодавчі ініціативи для розширення вітряної та сонячної енергетики, - пояснює Шульце. - Мене турбує той факт, що ми вже втратили занадто багато часу. Це ставить під загрозу не лише захист клімату, а й робочі місця в сфері вітроенергетики ".

Тенденція на зростання відновлюваної і скорочення вугільної енергетики - "рух у правильному напрямку". Таку оцінку в розмові з DW дала Клаудіа Кемферт (Claudia Kemfert), яка очолює відділ енергетики, транспорту та екології Німецького інституту економічних досліджень (DIW). Водночас вона побоюється, що ця тенденція може створити у населення помилкове враження. Зростання у вітроенергетиці сповільнилося. Якщо не вжити термінових заходів, розрив у виробництві екологічно чистої електроенергії в Німеччині буде неминучий, попереджає експерт.

Кліматичні цілі німецького уряду на 2020 рік

Уряд Анґели Меркель (Angela Merkel) пообіцяв до 2020 року скоротити викиди в Німеччині вуглекислого газу на 40 відсотків в порівнянні з 1990 роком. Згідно з попередньою оцінкою "Робочої групи з енергетичних звітів", зниження емісії СО2 до 2019 року становило 35 відсотків.

Експертів із захисту клімату особливо турбує негативний вплив транспорту на навколишнє середовище в Німеччині. У цій сфері, за даними "Робочої групи з енергетичних звітів", викиди вуглекислого газу в порівнянні з 1990 роком взагалі не знизилися. Більш того, використання дизельного палива, бензину і гасу в 2019 році надалі зростало.

"Свій внесок у скорочення викидів СО2 повинні збільшити передусім транспортний і будівельний сектори", - підкреслює Клаудіа Кемферт. На її думку, необхідно значно активніше сприяти розвитку залізничного транспорту - як для пасажирських, так і для вантажних перевезень.

До того ж, вважає Кемферт, потрібно запровадити обов'язкову квоту на електромобілі під час реєстрації нових транспортних засобів і розширити інфраструктуру для їхньої підзарядки, а також посилити норми на допустиму кількість емісії вуглекислого газу в ЄС.

Чи досягне Німеччина заявлених цілей?

За словами Кемферт, ті, хто часто їздить на автомобілі, тим самим забруднюючи атмосферу, в подальшому повинні будуть "відшкодовувати соціальні витрати за забруднення навколишнього середовища та завдані збитки здоров'ю". Ціни за емісію вуглекислого газу під час використання бензину, дизельного палива і газу теж будуть поступово зростати. У 2021 року тонна таких викидів обійдеться водіям у 25 євро, а вже в 2025-му - у 55 євро. На думку Кемферт, ці заходи - лише перші кроки в правильному напрямку і повинні бути продовжені.

Німецька екологічна організація Germanwatch загалом позитивно оцінює енергетичні показники Німеччини в 2019 році. "На перший погляд, це хороші новини", - заявив DW Ольдаґ Каспар (Oldag Caspar), експерт з міжнародної кліматичної політики в Germanwatch. Той факт, що така індустріально розвинена країна як Німеччина тепер майже половину електрики виробляє з ВДЕ, Каспар називає обнадійливим і додає, що це також позитивно позначиться на економіці країни.

Проте він упевнений, що для досягнення заявлених владою кліматичних цілей сонячна і вітрова енергетики Німеччини "могли і повинні були б розвиватися значно швидше". Одним з головних перешкод на шляху розвитку вітроенергетики Каспар вважає недопрацювання з боку німецького уряду.

Досягти поставлених цілей і зменшити викиди вуглекислого газу на 40 відсотків можна, якщо вжити рішучих заходів, підкреслила в розмові з DW Тіна Леффельбайн (Tina Loeffelbein), прессекретарка Greenpeace. Однак, за її словами, для цього доведеться збільшити темпи розширення використання ВДЕ щонайменше в чотири рази, негайно припинити роботу старих електростанцій, поетапно відмовитися від вугілля, а також заборонити розробку нових кар'єрів.