 У Німеччині вироблено рекордну кількість ″зеленої″ електрики | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

У Німеччині вироблено рекордну кількість "зеленої" електрики

2019 року 46 відсотків електроенергії в Німеччині виробили з відновлюваних джерел, а використання вугілля в енергетиці помітно зменшилося. Екологи вважають, що цього замало, і вимагають подальшого зменшення викидів СО2.

2019 рік у Німеччині був вітряним, тому вдалося виробити багато електрики з енергії вітру

Торік у Німеччині було вироблено рекордну кількість "зеленої" електрики. Згідно з аналізом Інституту систем сонячної енергетики Товариства імені Фраунгофера, частка відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в структурі виробництва електроенергії в ФРН склала в 2019 році 46 відсотків, а в деякі дні вона перевищувала 65 відсотків. Зменшення використання вугілля сприяло захисту клімату. У порівнянні з попереднім роком частка електроенергії, видобутої внаслідок спалювання бурого вугілля, знизилася на 22 відсотки, а кам'яного - на 33 відсотки.

Що сприяло зниженню значущості вугільної електроенергетики у ФРН

Роль вугільної енергетики в Німеччині зменшилася в 2019 році з кількох причин. По-перше, погода торік часто була вітряною, що дозволило розширити використання енергії вітру для виробництва електрики і скоротити споживання вугілля.

З іншого боку, виробляти електроенергію на вугільних електростанціях стало значно дорожче через підвищення ціни на сертифікати, які дають компаніям право на викид в атмосферу певного обсягу вуглекислого газу. Ціна на них в 2018 році в середньому становила 16 євро за тонну CO2, а в 2019-му вона зросла до 25 євро. Навіть газові електростанції стали більш прибутковими, ніж вугільні, оскільки під час їхньої роботи виділяється менше вуглекислого газу.

Саме ці фактори, згідно з первинною оцінці "Робочої групи з енергетичних звітів" (Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, AGEB), допомогли знизити викиди CO2 в Німеччині на 50 мільйонів тонн порівняно з попереднім роком - тобто на 7 відсотків.

Виробництво електроенергії в Німеччині 2019

Наступні кроки в напрямку "зеленої" енергетики

Такими показниками задоволена міністерка охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze). На її думку, це результат політичних заходів, таких як виведення з експлуатації деяких вугільних електростанцій і реформа в ЄС торгівлі квотами на емісію парникових газів. Міністерка підкреслює, що завдяки цим заходам вугільна електроенергетика стала дорожче, а "зелені" альтернативи - економічно більш привабливими.

"Далі багато залежатиме від того, чи вдасться (урядовій. - Ред.) коаліції ухвалити подальші законодавчі ініціативи для розширення вітряної та сонячної енергетики, - пояснює Шульце. - Мене турбує той факт, що ми вже втратили занадто багато часу. Це ставить під загрозу не лише захист клімату, а й робочі місця в сфері вітроенергетики ".

Тенденція на зростання відновлюваної і скорочення вугільної енергетики - "рух у правильному напрямку". Таку оцінку в розмові з DW дала Клаудіа Кемферт (Claudia Kemfert), яка очолює відділ енергетики, транспорту та екології Німецького інституту економічних досліджень (DIW). Водночас вона побоюється, що ця тенденція може створити у населення помилкове враження. Зростання у вітроенергетиці сповільнилося. Якщо не вжити термінових заходів, розрив у виробництві екологічно чистої електроенергії в Німеччині буде неминучий, попереджає експерт.

Кліматичні цілі німецького уряду на 2020 рік

Уряд Анґели Меркель (Angela Merkel) пообіцяв до 2020 року скоротити викиди в Німеччині вуглекислого газу на 40 відсотків в порівнянні з 1990 роком. Згідно з попередньою оцінкою "Робочої групи з енергетичних звітів", зниження емісії СО2 до 2019 року становило 35 відсотків.

Експертів із захисту клімату особливо турбує негативний вплив транспорту на навколишнє середовище в Німеччині. У цій сфері, за даними "Робочої групи з енергетичних звітів", викиди вуглекислого газу в порівнянні з 1990 роком взагалі не знизилися. Більш того, використання дизельного палива, бензину і гасу в 2019 році надалі зростало.

"Свій внесок у скорочення викидів СО2 повинні збільшити передусім транспортний і будівельний сектори", - підкреслює Клаудіа Кемферт. На її думку, необхідно значно активніше сприяти розвитку залізничного транспорту - як для пасажирських, так і для вантажних перевезень.

До того ж, вважає Кемферт, потрібно запровадити обов'язкову квоту на електромобілі під час реєстрації нових транспортних засобів і розширити інфраструктуру для їхньої підзарядки, а також посилити норми на допустиму кількість емісії вуглекислого газу в ЄС.

Чи досягне Німеччина заявлених цілей?

За словами Кемферт, ті, хто часто їздить на автомобілі, тим самим забруднюючи атмосферу, в подальшому повинні будуть "відшкодовувати соціальні витрати за забруднення навколишнього середовища та завдані збитки здоров'ю". Ціни за емісію вуглекислого газу під час використання бензину, дизельного палива і газу теж будуть поступово зростати. У 2021 року тонна таких викидів обійдеться водіям у 25 євро, а вже в 2025-му - у 55 євро. На думку Кемферт, ці заходи - лише перші кроки в правильному напрямку і повинні бути продовжені.

Німецька екологічна організація Germanwatch загалом позитивно оцінює енергетичні показники Німеччини в 2019 році. "На перший погляд, це хороші новини", - заявив DW Ольдаґ Каспар (Oldag Caspar), експерт з міжнародної кліматичної політики в Germanwatch. Той факт, що така індустріально розвинена країна як Німеччина тепер майже половину електрики виробляє з ВДЕ, Каспар називає обнадійливим і додає, що це також позитивно позначиться на економіці країни.

Проте він упевнений, що для досягнення заявлених владою кліматичних цілей сонячна і вітрова енергетики Німеччини "могли і повинні були б розвиватися значно швидше". Одним з головних перешкод на шляху розвитку вітроенергетики Каспар вважає недопрацювання з боку німецького уряду.

Досягти поставлених цілей і зменшити викиди вуглекислого газу на 40 відсотків можна, якщо вжити рішучих заходів, підкреслила в розмові з DW Тіна Леффельбайн (Tina Loeffelbein), прессекретарка Greenpeace. Однак, за її словами, для цього доведеться збільшити темпи розширення використання ВДЕ щонайменше в чотири рази, негайно припинити роботу старих електростанцій, поетапно відмовитися від вугілля, а також заборонити розробку нових кар'єрів.

  • Знищення вугільної електростанції на заході ФРН

    Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

    200 кілограмів вибухівки

    Тепер уже колишня теплова електростанція (ТЕС) імені Ґустава Кнеппера між західнонімецькими містами Кастроп-Рауксель та Дортмунд, що працювала на кам'яному вугіллі, була здана в експлуатацію у 1971 році і функціонувала до 2014 року. Тепер для знищення цієї ТЕС знадобилося понад 200 кілограмів вибухівки.

  • Знищення вугільної електростанції на заході ФРН

    Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

    Пірует на прощання

    Майже 130-метрова башта для охолоджування пари після спрацювання вибухівки завалилася, елегантно обертаючись. "Кращої хореографії під час підривання будівлі годі й уявити. Це є справжнім балетом", - прокоментував фахівець-підривник Едуард Райш (Eduard Reisch) під час live-трансляції з місця знищення ТЕС, яку здійснював суспільний мовник WDR.

  • Знищення вугільної електростанції на заході ФРН

    Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

    Заходи безпеки

    Доступ на територію навколо ТЕС на час проведення вибухових робіт для сторонніх осіб було закрито. Також з міркувань безпеки було тимчасово евакуйовано близько 120 мешканців будинків, розташованих неподалік від електростанції. Як повідомили у компанії, яка готувала і здійснювала вибух, знищення будівлі ТЕС відбулося за планом і без жодних ускладнень.

  • Знищення вугільної електростанції на заході ФРН

    Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

    Сотні роззяв зібралися подивитися на видовище

    Для мешканців зони довкола електростанції спорудили трибуни для споглядання за захоплюючим процесом. До них приєдналися сотні інших роззяв. А чудова сонячна і тепла весняна погода лише зробила цей процес ще більш приємним.

  • Знищення вугільної електростанції на заході ФРН

    Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

    Падіння 210-метрової башти

    За декілька секунд після падіння башти-охолоджувача пари до неї приєдналася і димова труба, що була 210 метрів заввишки. Ця башта була на 50 метрів вищою за знаменитий Кельнський собор. Утім, тепер споруда перетворилася на величезну купу хаотично розкиданого бетону.

  • Знищення вугільної електростанції на заході ФРН

    Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

    Прощавай, кам'яне вугілля

    Знищення цієї ТЕС відбулося на тлі процесу згортання використання кам'яного вугілля Німеччиною - до 2038 року країна має намір повністю відмовитися від вугільної енергетики. Нині вугільні теплоелектростанції мають у Німеччині загальну потужність 45 гігаватт і виробляють приблизно третину всієї електроенергії країни. А наприкінці 2018 року у ФРН закрили останню кам'яновугільну шахту.

  • Знищення вугільної електростанції на заході ФРН

    Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

    Вперед у майбутнє

    Тепер з місця, де раніше височіла ТЕС, має бути вивезено близько 28 тисяч тонн будівельного сміття та уламків бетону. У підсумку на цьому місці у німецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія звільниться 59 гектарів промислової площі.

    Автор: Давид Ель, Максим Сидоржевський


DW.COM

Кінець податкових пільг для зеленої енергетики: що можуть втратити Ахметов і Ко.  

Німецька компанія RWE постачатиме енергію в США

Німецька енергетична компанія RWE підписала угоду на постачання сонячної енергії у американському шататі Джорджія. (06.11.2019)  

Водень замість нафти, газу і вугілля - новий тренд в Європі

Нові технології для захисту клімату: "зелений водень" приходить на заміну дизеля на транспорті, природного газу в опаленні і вугілля в металургії. (26.08.2019)  

Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

ФРН відмволяється від вугільної енергетики: теплова електростанція поряд з містом Кастроп-Рауксель на заході Німеччини була знищена потужним вибухом 17 лютого. Інженери назвали підрив "справжнім балетом". (18.02.2019)  

Також за темою

Ukraine Solaranlage bei Dnipropetrowsk

Кінець податкових пільг для зеленої енергетики: що можуть втратити Ахметов і Ко. 14.01.2020

Понад рік українські виробники електрики з енергії сонця й вітру виграють не лише від надзвичайно високих зелених тарифів, за якими вони продають її державі, але й від податкових пільг. Тепер цьому можуть покласти край.

Deutschland Prenzlau Hybridkraftwerk für Wasserstoff

Водень замість нафти, газу і вугілля - новий тренд в Європі 26.08.2019

Нові технології для захисту клімату: "зелений водень" приходить на заміну дизеля на транспорті, природного газу в опаленні і вугілля в металургії.

Windräder bei Berlin

Погана погода для "Газпрому": газ програє в ФРН вітру і сонцю 03.11.2018

Частка відновлюваних джерел в електроенергетиці Німеччини досягла 38 відсотків. Особливі погодні умови 2018 року прискорили витіснення викопних енергоносіїв.

Реклама

Докладно

2019 рік у Німеччині був вітряним, тому вдалося виробити багато електрики з енергії вітру

Німеччина: більше зеленої енергетики, менше вугільної

2019 року 46 відсотків електроенергії в Німеччині виробили з відновлюваних джерел. Екологи вважають, що цього замало.  

У Німеччині - великий дефіцит медсестер і доглядальників

На роботу до Німеччини - як рекрутери дурять кандидатів

Посередники, які шукають за кордоном медсестер і доглядальників для німецьких клінік, роблять на цьому гарний бізнес.  

Сервіс