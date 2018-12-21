 У Німеччині вимагають повторного позбавлення акредитації РУСАДА | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2019

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Новини

У Німеччині вимагають повторного позбавлення акредитації РУСАДА

Борці з допінгом у Німеччині закликають надати російським атлетам право брати участь в міжнародних змаганнях тільки після "відновлення довіри до вільної від допінгу культури спорту в Росії".

спорт

Національне антидопінгове агентство Німеччини (NADA) виступило за повторне позбавлення акредитації Російського антидопінгового агентства (РУСАДА). "На нашу думку, російський спорт не виконав вимоги Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA)", - заявили в середу, 2 січня, в Бонні. NADA виходить з того, що WADA проявить послідовність і визнає РУСАДА невідповідним антидопінговим кодексом. "Для захисту "чистих" спортсменок і спортсменів у всьому світі, заради спорту без допінгу, WADA має зайняти принципову позицію", - зазначається в заяві NADA.

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Німецькі борці з допінгом виступають за те, щоб надати російським атлетам право брати участь в міжнародних змаганнях тільки тоді, коли буде "повністю відновлена ​​віра у вільну від допінгу культуру спорту в Росії". "Іншими словами, коли WADA отримає в московській лабораторії дані в електронному вигляді, а також доступ до допінг-проб, перевірить їх і підтвердить їхню чистоту", - резюмує NADA.

У той же день глава Німецького олімпійського спортивного союзу (DOSB) Альфонс Герман (Alfons Hörmann) закликав WADA до рішучих дій і підкреслив, що в нинішній ситуації довіру може втратити й саме Всесвітнє антидопінгове агентство, "якщо не проявить послідовність". А його вже піддали різкій міжнародній критиці за відновлення членства РУСАДА у вересні 2018 року після майже трирічної дискваліфікації.

Напередодні 1 січня, Всесвітнє антидопінгове агентство підтвердило, що до 31 грудня 2018 року - встановленого раніше крайнього терміну - не отримало доступ до даних московської антидопінгової лабораторії.

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