 У Німеччині вивчають запит щодо виведення ″Північного потоку-2″ з-під Газової директиви ЄС | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.01.2020

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Економіка

У Німеччині вивчають запит щодо виведення "Північного потоку-2" з-під Газової директиви ЄС

Процедура, необхідна для "звільнення від норм регулювання" ЄС, запущена для Nord Stream 2 AG 10 січня, випливає з діловодства Федерального агентства з мереж.

Прокладання Північного потоку -2 дном Балтійського моря (фото з архіву)

Прокладання "Північного потоку -2" дном Балтійського моря (фото з архіву)

Російський концерн "Газпром" в особі своїх дочірніх компаній Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG подав заявки до німецького регулятора - Федерального агентства з мереж - про виведення газопроводу "Північний потік" і недобудованого газогону "Північний потік-2" з-під дії Газової директиви Євросоюзу (частини Третього енергопакета. - Ред.), зміни до якої набули чинності 23 травня 2019 року. Це випливає з діловодства однієї з палат німецького агентства.

Процедура, необхідна для "звільнення від норм регулювання", була запущена 10 січня щодо Nord Stream 2 AG і 23 грудня минулого року - щодо Nord Stream AG.

У документах вказується, що повне виведення з-під правил директиви можливе лише для трубопроводів, будівництво яких були завершене до 23 травня 2019 року. Своє рішення німецький регулятор, як очікується, ухвалить до 24 травня.

Брюссель наполягає на консультаціях з іншими країнами ЄС

"Як країна-член ЄС, на території якої розташовано перший пункт приєднання ("Північного потоку-1" і "Північного потоку-2" до газотранспортної системи ЄС. - Ред.), Німеччина має право ухвалювати відповідне рішення після проведення консультацій з усіма державами-членами ЄС", - заявили DW раніше в Єврокомісії.

Згідно з чинним у Євросоюзі з 2009 року законодавством (Третій енергопакет), газогони на території ЄС повинні належати не тим, хто видобуває і продає газ, а незалежним компаніям. Вони також мають бути доступними будь-яким постачальникам - це передбачено для лібералізації газового ринку й запобігання виникненню монополій.

Навесні минулого року це правило було поширене на морські газопроводи, прокладені із третіх країн на територію Євросоюзу. Зміни Газової директиви набули чинності 23 травня 2019 року. На той момент будувався тільки один газопровід, який підпадає під нове правило: "Північний потік-2". Тож фактично директива змінювалася саме через цей проект, а також на майбутнє.

Єврокомісія наполягає на дотриманні норм

Утім, коли наприкінці минулого року Німеччина імплементувала нові норми ЄС у своє законодавство, правлячі партії прибрали формулювання, в якому йшллося про 23 травня.

Проте в Єврокомісії й далі вважають, що винятки можливі лише для газогонів, завершених до цієї дати: "Мі будемо стежити за тим, щоб держави-члени ЄС застосовували ці правила коректно".

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