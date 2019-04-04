У Німеччині бракує водіїв вантажівок

У Німеччині у зв'язку з нестачею водіїв вантажного транспорту мають намір підвищити престижність цієї професії, зокрема, покращити умови роботи. Також планується залучати до роботи водіями більше жінок.

Останніми роками дефіцит на ринку праці у німецькій логістичній галузі посилився. Сталося це через низьку оплату, довгий робочий день та незадовільні умови для праці, пише у неділю, 2 червня, агенція dpa. На даний час, за даними Федерального експедиторського та логістичного союзу Німеччини (DSLV) та Федерального об'єднання підприємств вантажного транспорту і логістики (BGL), на логістичному ринку ФРН існує від 45 до 60 тисяч незаповнених вакансій водіїв. І надалі спостерігається тенденція до збільшення цього дефіциту.

Тема нестачі робочої сили стане однією з ключових на цьогорічному транспортно-логістичному ярмарку, що відбудеться 4-7 червня у Мюнхені. За словами речника BGL Дірка Енґельгардта (Dirk Engelhardt), наслідки нестачі робочої сили є загрозливими та можуть призвести до перебоїв у постачанні всередині ФРН.

Щороку близько 30 тисяч німецьких водіїв виходять на пенсію, у той час, як на їхнє місце потрапляють лише близько 15 тисяч водіїв-початківців. При цьому зараз майже третина водіїв є старшими за 55 років, і лише 2,5 відсотка - віком до 25 років. Майже усі водії у ФРН є чоловіками - частка жінок становить лише 1,7 відсотка. На тлі браку водіїв кількість транспорту, навпаки, зростає. Згідно з прогнозами Світового банку, до 2030-х років Німеччині може бракувати близько 150 тисяч водіїв.

За словами Енґельгардта, нестачу водіїв у ФРН не можуть покрити також за рахунок водіїв з країн Східної Європи. За даними Світового банку, з аналогічною проблемою зіштовхнулися не лише ФРН, але й багато інших європейських та азійських держав. Але для Німеччини, згідно з прогнозами, проблема загострюватиметься. "Ми повинні терміново почати роботу над іміджем цієї професії", - впевнений речник BGL Дірк Енґельгардт. На його думку, варто створювати відповідну рекламну кампанію та особливо орієнтуватися на жіночу аудиторію. Необхідно також покращувати умови праці водіїв, зокрема, зробити кабіни вантажівок більшими та комфортабельнішими, вважає представник BGL.

Нагадаємо, у 2018 році номінальний дохід жителів Німеччини збільшився на 3,1 відсотка, що є рекордним значенням з 2011 року. На заході країни середня зарплата становить 53 054 євро на рік до вирахування податків. У колишній НДР вона становить 40 334 євро. В обох випадках статистика охоплює тільки жителів Німеччини, які працюють на умовах повної зайнятості.