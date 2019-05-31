У Німеччині батьки оскаржують обов'язкове щеплення дітей проти кору

Кілька родин з маленькими дітьми у неділю, 1 березня, подали термінові заяви та конституційні скарги до Конституційного суду Німеччини проти закону про обов'язкове щеплення дітей проти кору. Він почав діяти саме з 1 березня і передбачає, що до німецьких шкіл та дитячих садочків прийматимуть лише дітей із щепленням проти цієї хвороби.

Позивачі, серед яких чотири родини з Гессену, Саксонії та Шлезвіг-Гольштейну, виступають не проти щеплення як такого, але проти обмеження самостійно приймати рішення щодо цього. "Ми бачимо порушення основного право на фізичну недоторканність дітей, права батьків на виховання та принципу рівності", - заявив один з представників родин, юрист Стефан Ріксен (Stephan Rixen), цитує агенція новин dpa.

Позови проти закону планують також подати два педіатри з Саксонії та Баден-Вюртембергу, які вважають його втручанням у відносини лікаря та пацієнта. Також зараз готуються скарги від інших родин.

Обов'язкове щеплення при прийомі дитини в дитячій садочок є надмірним, вважає Ріксен. За його словами, на відміну від віспи кір не є в Німеччині значною загрозою, оскільки багато людей мають щеплення проти нього, а випадків захворювання мало. Окрім того, позивачі незадоволені тим, що у Німеччині немає окремої вакцини від кору - її роблять разом з вакцинами проти інших хвороб.

Також позивачі вважають, що закон порушує право рівності, оскільки зобов'язує дітей, які зараз вперше йдуть до садочку чи школи, одразу мати щеплення. При цьому батьки дітей, які вже відвідують ці заклади, мають довести наявність щеплення або імунітету від хвороби до 31 липня 2021 року. Порушення також вбачають в тому, що діти, які не відвідують садочок та залишаються вдома з нянею, не повинні робити щеплення.

Порушення правила щодо щеплення загрожує штрафом розміром до 2500 євро. Обов'язковим щеплення проти кору є також для вихователів і співробітників дитячих садків, шкіл, медичних закладів та громадських установ на зразок притулків для біженців. Минулого року в Німеччині зареєстровано 501 випадок захворювання на кір, йдеться у базах даних Інституту Роберта Коха.