У німецькому місті на маршрут вийдуть самокеровані автобуси

Адміністрація німецького міста Монгайм-на-Рейні у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія планує з осені 2019 року запустити в експлуатацію маршрут громадського транспорту із самокерованими автобусами.

Як повідомив у вівторок, 26 березня, бургомістр Даніель Ціммерманн (Daniel Zimmermann), автобуси мають курсувати між старим містом та головним вокзалом. Протяжність лінії становитиме близько двох кілометрів, і вона, за задумом адміністрації міста, має стати допоміжним ланцюгом у роботі "класичних" автобусних маршрутів.

Автобуси не матимуть керма, але разом з пасажирами про всяк випадок їхатиме оператор

Самокеровані автобуси будуть невеликими за розміром - вони розраховані максимум на 11 пасажирів. Завдяки невеликому розміру, їм буде легше пересуватися вузькими вулицями старої частини Монгайма.

Чотириметрові автобуси з електричним приводом двигуна будуть повністю автоматизовані, повідомляє агенція dpa. Утім, у салоні перебуватиме оператор транспорту, який, хоча й не матиме можливості керувати ним через цілковиту відсутність керма, але зможе натиснути спеціальну кнопку у випадку надзвичайної ситуації.

Вартість проекту становить 2,1 мільйона євро, 90 відсотків з яких профінансує федеральна земля Північний Рейн - Вестфалія. Навесні та влітку цього року у місті має відбутися тестування нового транспорту.