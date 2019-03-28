У німецькому Констанці оголосили "кліматичний надзвичайний стан"

Влада міста Констанц на півдні Німеччини у такий спосіб хоче привернути увагу до проблем зміни клімату. З юридичної точки зору ухвалене рішення надзвичайного стану не передбачає.
Міська рада німецького міста Констанц, що на півдні країни, оголосила "надзвичайний кліматичний стан". Відповідну ухвалу місцеві політики одноголосно погодили у четвер, 2 травня.
За даними руху екологічних активістів Fridays for Future ("П'ятниці заради майбутнього"), Констанц став першим містом Німеччини, що вдався до таких заходів. Законодавці мають на меті запровадити в Констанці нешкідливі для клімату методи опалення і забезпечення енергією житлових будинків і міських споруд, а також розробити заходи з організації екологічно чистих транспортних засобів руху пасажирів містом.
Водночас рішення ради є радше символічним кроком і не встановлює в місті надзвичайний стан у юридичному сенсі. У Констанці намагаються привернути увагу до проблеми зміни клімату і загрози, котру вона несе. Тому законодавці вважають "стримування кліматичної кризи і пояснення її наслідків" одним з пріоритетних завдань.
Британський парламент теж оголосив про кліматичний НС
Напередодні британський парламент першим у світі проголосував за оголошення кліматичного надзвичайного стану в країні. Опозиційна британська Лейбористська партія у четвер виступила з закликом до "реальних дій" після історичного рішення, передає інформагенція AFP.
Лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін висловив сподівання, що голосування стимулюватиме до подібні кроків "парламенти і уряди у всьому світі". Корбін також закликав Великобританію боротися з глобальним потеплінням і знизити рівень викидів і атмосферу.
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