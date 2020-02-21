 У німецькому Ганау тисячі людей протестували проти правого екстремізму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2020

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Новини

У німецькому Ганау тисячі людей протестували проти правого екстремізму

Кілька тисяч людей вийшли на акцію протесту проти цькування та зневаги до людей у німецькому місті Ганау, де три дні тому нападник, очевидно, з расистських мотивів вбив дев'ятьох людей.

акція протесту в ганау пілс ятеракту, люди з транспарантом

На вулиці Ганау вийшли тисячі людей

У німецькому місті Ганау за три дні після кривавих нападів близько шести тисяч людей вийшли у суботу, 22 лютого, на акцію протесту проти ненависті, цькування та зневаги до людей, повідомляє агенція новин dpa. Учасники демонстрації несли транспаранти та плакати із написами проти расизму та фашизму, на захист прав людини, а також таблички з іменами жертв.

В акції взяв також участь політик від німецької партії "Союз-90"/"Зелені" Джем Ездемір (Cem Özdemir), який має турецьке коріння. Він поклав вінок на одному з місць загибелі людей внаслідок стрілянини. Ездемір висловив сподівання, що 2020 рік увійде в історію як рік, коли Німеччина "всерйоз взялася за правий радикалізм".

Акція протесту в Ганау після теракту

Рідні та друзі тримали фотграфії загиблих

У Ганау планують також проведення централізованого траурного заходу на вшанування пам'яті усіх жертв стрілянини. У німецькому уряді заявили, що найближчим часом виплатять найближчим родичам загиблих допомогу в розмірі по 30 тисяч євро.

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Стрілянина в місті Ганау - недвозначний теракт на расистському ґрунті, вважає міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер. Він пообіцяв посилити охорону мечетей. (21.02.2020)

Перед скоєнням нападів підозрюваний у стрілянині розмістив на своєму сайті відео та свого роду маніфест, які свідчать про глибоко расистські погляди, повідомив генеральний прокурор ФРН. (20.02.2020)

Стрілянина в Ганау

Нагадаємо, увечері в середу, 20 лютого, в німецькому місті Ганау 43-річний Тобіас Р. (Tobias R.) відкрив вогонь у двох кальян-барах міста, внаслідок чого загинули дев'ятеро людей. Після цього зловмисник у власному помешканні застрілив свою 72-річну матір та наклав на себе руки.

За даними правоохоронців, жертвам нападів було від 21-го до 44 років. Всі дев'ятеро загиблих у кальян-барах мали міграційне коріння. Серед них були як німецькі, так і іноземні громадяни, у тому числі турецькі.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини класифікувало напад як теракт, вчинений на расистському ґрунті

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