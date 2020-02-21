У німецькому Ганау тисячі людей протестували проти правого екстремізму

У німецькому місті Ганау за три дні після кривавих нападів близько шести тисяч людей вийшли у суботу, 22 лютого, на акцію протесту проти ненависті, цькування та зневаги до людей, повідомляє агенція новин dpa. Учасники демонстрації несли транспаранти та плакати із написами проти расизму та фашизму, на захист прав людини, а також таблички з іменами жертв.

В акції взяв також участь політик від німецької партії "Союз-90"/"Зелені" Джем Ездемір (Cem Özdemir), який має турецьке коріння. Він поклав вінок на одному з місць загибелі людей внаслідок стрілянини. Ездемір висловив сподівання, що 2020 рік увійде в історію як рік, коли Німеччина "всерйоз взялася за правий радикалізм".

Рідні та друзі тримали фотграфії загиблих

У Ганау планують також проведення централізованого траурного заходу на вшанування пам'яті усіх жертв стрілянини. У німецькому уряді заявили, що найближчим часом виплатять найближчим родичам загиблих допомогу в розмірі по 30 тисяч євро.

Стрілянина в Ганау

Нагадаємо, увечері в середу, 20 лютого, в німецькому місті Ганау 43-річний Тобіас Р. (Tobias R.) відкрив вогонь у двох кальян-барах міста, внаслідок чого загинули дев'ятеро людей. Після цього зловмисник у власному помешканні застрілив свою 72-річну матір та наклав на себе руки.

За даними правоохоронців, жертвам нападів було від 21-го до 44 років. Всі дев'ятеро загиблих у кальян-барах мали міграційне коріння. Серед них були як німецькі, так і іноземні громадяни, у тому числі турецькі.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини класифікувало напад як теракт, вчинений на расистському ґрунті.