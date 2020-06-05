 У німецькому Везелі спортивний літак упав на житловий будинок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У німецькому Везелі спортивний літак упав на житловий будинок

У німецькому місті Везель спортивний літак упав на будинок, кнаслідок чого загинуло троє людей. Причини катастрофи поки невідомі.

Рятувальники на місці аварії літака

Рятувальники на місці аварії літака

У німецькому місті Везель у землі Північний Рейн-Вестфалія в суботу, 25 липня, на житловий будинок впав легкий спортивний літак. Внаслідок цього загинуло троє людей. Дворічна дитина отримала легкі травми.

Спортивний літак TL 96 з двома особами на борту вилетів з аеропорту Везеля, повідомив голова асоціації любителів повітряного спорту Везеля-Райнгаузена Ахім Штробель (Achim Strobel). Літак упав на дах житлового будинку, внаслідок чого в квартирі спалахнула пожежа. У вогні загинула жінка, яка мешкала в квартирі, та двоє людей, що перебували в літаку, повідомив заступник голови пожежної служби Везеля Роберт Мейбом (Robert Meyboom).

Причина аварії літака поки невідома. За даними поліції, поблизу місця аварії знайшли частини літака, а також аварійний гальмувальний парашут. У рятувальній операції були задіяні кілька вертольотів та рятувальники.

Дивитись відео 00:52

Найбільший у світі електричний літак (05.06.2020)

DW.COM

У Пакистані розбився пасажирський літак

На півдні Пакистану розбився пасажирський літак, на борту якого було понад сто осіб. Він впав на житловий район у місті Карачі.  

В Афганістані впав літак: обставини авіакатастрофи досі не з'ясовано

Влада Афганістану повідомила про авіакатастрофу літака на території, контрольованій "Талібаном", однак суперечливі повідомлення не дозволяють встановити точну кількість жертв та обставини трагедії.  

Нещасний випадок з літаком у Гессені: троє загиблих

Троє людей загинули і ще шестеро постраждали внаслідок невдалої посадки маленького спортивного літака поблизу гори Вассеркуппе у Гессені.  

Реклама

Докладно

Акція українських ЛГБТ-активістів біля посольства РФ у Києві (липень 2019 року)

"Печерна гомофобія": нова ініціатива від "Слуги народу"

Переслідування за гомосексуальність і трансгендерність знову у політичному тренді в Україні  

Востаннє питання торговельних обмежень обговорювалося прем'єром Шмигалем під час його візиту до Брюсселя 23 липня

ЄС застерігає Україну від торговельних обмежень

Євросоюз закликає Україну підтримувати промисловість так, щоб не порушувати положень угоди про асоціацію.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  