У німецькому Везелі спортивний літак упав на житловий будинок

У німецькому місті Везель спортивний літак упав на будинок, кнаслідок чого загинуло троє людей. Причини катастрофи поки невідомі.
У німецькому місті Везель у землі Північний Рейн-Вестфалія в суботу, 25 липня, на житловий будинок впав легкий спортивний літак. Внаслідок цього загинуло троє людей. Дворічна дитина отримала легкі травми.
Спортивний літак TL 96 з двома особами на борту вилетів з аеропорту Везеля, повідомив голова асоціації любителів повітряного спорту Везеля-Райнгаузена Ахім Штробель (Achim Strobel). Літак упав на дах житлового будинку, внаслідок чого в квартирі спалахнула пожежа. У вогні загинула жінка, яка мешкала в квартирі, та двоє людей, що перебували в літаку, повідомив заступник голови пожежної служби Везеля Роберт Мейбом (Robert Meyboom).
Причина аварії літака поки невідома. За даними поліції, поблизу місця аварії знайшли частини літака, а також аварійний гальмувальний парашут. У рятувальній операції були задіяні кілька вертольотів та рятувальники.
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