У німецьких Альпах - другий найвищий рівень небезпеки сходження лавин

У баварських Альпах у суботу, 5 січня, зросла небезпека сходження лавин. Нині вона сягнула четвертого рівня з п'яти можливих, повідомили у Службі попередження про небезпеку лавин у Мюнхені. Четвертий рівень означає, що навіть невелике додаткове снігове навантаження, передусім на крутих гірських схилах, може спричинити сходження лавин - від середніх до великих.

Головна причина небезпеки - інтенсивний снігопад, який триває в Баварії, та значне нове снігове навантаження на нестабільне старе снігове покриття, пояснили у службі.

За минулі кілька днів у багатьох місцях фахівці зафіксували зростання рівня снігового покриву на понад метр. Метеорологи очікують, що в ніч на понеділок снігопад на півдні Баварії та в Альпах трохи вщухне, а рівень небезпеки сходження лавин за кілька днів знизиться.

Під час снігопадів водії в Німеччині зобов'язані користуватися ланцюгами протиковзання

Скасовані потяги й авіарейси

Через снігопад залізничні й автомобільні перевезення на південь і захід від Мюнхена обмежені. Окремі залізничні колії в регіоні Алльгой та в районі популярного баварського туристичного міста Гарміш-Партенкірхен перекриті через те, що на них упали дерева, не витримавши ваги снігу. Речник німецької залізниці Deutsche Bahn повідомив, що колії розчищають.

Ситуація в Мюнхенському аеропорту - другому найбільшому в Німеччині - дещо покращилася. У суботу через снігопад там скасували понад 120 авіарейсів, у неділю - 15. Щоправда, залежно від погодних умов, кількість скасованих рейсів може зрости, зауважила речниця аеропорту.