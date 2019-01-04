 У німецьких Альпах - другий найвищий рівень небезпеки сходження лавин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2019

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Новини

У німецьких Альпах - другий найвищий рівень небезпеки сходження лавин

У баварських Альпах через інтенсивний снігопад різко зросла небезпека сходження лавин. У деяких місцях випало понад метр нового снігу.

Валльберг, Баварія, небезпека лавин

Попередження про небезпеку лавин у гірськолижному регіоні Валльберг

У баварських Альпах у суботу, 5 січня, зросла небезпека сходження лавин. Нині вона сягнула четвертого рівня з п'яти можливих, повідомили у Службі попередження про небезпеку лавин у Мюнхені. Четвертий рівень означає, що навіть невелике додаткове снігове навантаження, передусім на крутих гірських схилах, може спричинити сходження лавин - від середніх до великих.

Головна причина небезпеки - інтенсивний снігопад, який триває в Баварії, та значне нове снігове навантаження на нестабільне старе снігове покриття, пояснили у службі.

За минулі кілька днів у багатьох місцях фахівці зафіксували зростання рівня снігового покриву на понад метр. Метеорологи очікують, що в ніч на понеділок снігопад на півдні Баварії та в Альпах трохи вщухне, а рівень небезпеки сходження лавин за кілька днів знизиться.

Німеччина, Альпи, небезпека лавин

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Скасовані потяги й авіарейси

Через снігопад залізничні й автомобільні перевезення на південь і захід від Мюнхена обмежені. Окремі залізничні колії в регіоні Алльгой та в районі популярного баварського туристичного міста Гарміш-Партенкірхен перекриті через те, що на них упали дерева, не витримавши ваги снігу. Речник німецької залізниці Deutsche Bahn повідомив, що колії розчищають.

Ситуація в Мюнхенському аеропорту - другому найбільшому в Німеччині - дещо покращилася. У суботу через снігопад там скасували понад 120 авіарейсів, у неділю - 15. Щоправда, залежно від погодних умов, кількість скасованих рейсів може зрости, зауважила речниця аеропорту.

Deutschland Wetter l Wintereinbruch in Bayern (picture alliance/dpa/K.J. Hildenbrand)

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