 У Нідерландах почала діяти заборона на носіння паранджі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2019

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Новини

У Нідерландах почала діяти заборона на носіння паранджі

З серпня у Нідерландах заборонено носити в громадських місцях паранджу та інші предмети одягу, які закривають обличчя. Деякі міста, лікарі та поліцейські відділки вже відмовились виконувати цей закон.

Дискусії щодо заборони паранджі точились в Нідерландах 14 років

Дискусії щодо заборони паранджі точились в Нідерландах 14 років

Після 14 років обговорення у Нідерландах у четвер, 1 серпня, набула чинності заборона на носіння в офіційних установах паранджі, хіджабу та інших предметів одягу, які закривають обличчя, наприклад мотоциклетних шоломів та балаклав. Їх заборонено носити, приміром, у державних установах, громадському транспорті, школах та лікарнях, але на вулиці вони дозволені.

Міністерство внутрішніх справ попередило місцеву владу про необхідність втілити нові правила в життя. Працівники служб безпеки тепер можуть попросити людей, які носять предмету одягу, що підпадають під заборону, показати обличчя. У випадку відмови їм можуть заборонити доступ до установи, в якій вони перебували, а також оштрафувати на суму від 150 євро. Однак поки невідомо, чи дійсно буде виконуватися ця заборона. Деякі нідерландські міста, лікарні, поліцейські відділи та транспортні компанії вже оголосили, що не будуть наполягати на виконанні цієї норми, передає агенція dpa.

DW.COM

Санкт-Галлен став другим кантоном Швейцарії, жителі якого на референдумі підтримали заборону одягу, що приховує обличчя. (23.09.2018)

У Комітеті ООН із прав людини виступають проти "заборони на паранджу" у Франції і закликають компенсувати грошові втрати жінкам, оштрафованим за носіння одягу, що приховує обличчя. (23.10.2018)

Верхня палата нідерландського парламенту - Сенат - підтримав заборону паранджі та інших предметів одягу, що закривають обличчя, 26 червня 2018 року, а нижня палата - ще у 2016 році. В Нідерландах, за оцінками, проживають лише близько 150 жінок, які регулярно носять паранджу та нікаб.

Першою європейською країною, яка заборонила носіння в громадських місцях паранджі та нікабу, була Франція - там ця заборона діє з квітня 2011 року. Також заборона закривати обличчя у громадських місцях діє в Бельгії, Австрії та Болгарії. В Данії також заборона набрала чинності рік тому. У Німеччині, Швейцарії, Естонії, Латвії, Литві та Норвегії точаться дискусії з приводу можливої заборони.

Як аргумент на користь заборони носіння паранджі в громадських місцях часто наводять думку, що повне закриття тіла і обличчя є символом обмеження свобод жінок в ісламській традиції. Натомість критики вбачають у подібних заборонах втручання у свободу віросповідання.

  • Різновиди мусульманського жіночого одягу та головних уборів

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Велика різноманітність

    Відмінності в деяких елементах традиційного мусульманського жіночого одягу часом здаються незначними. Не дивно, що багато хто нерідко плутає нікаб з паранджею або чадрою. Крім того, жінки часто носять різні елементи одягу в поєднанні, що тільки посилює плутанину. Чим відрізняються традиційні головні убори й елементи одягу мусульманок - у галереї DW.

  • Жінка у шейлі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Шейла

    Довгий прямокутний шарф, який вільно обертають навколо голови і кладуть на плечі. Шейли бувають різних кольорів. Такий варіант головного убору найбільш розповсюджений у країнах Персидської затоки.

  • Жінка у хіджабі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Хіджаб

    У більш широкому розумінні хіджаб - це будь-який одяг, який відповідає нормам шаріату. Однак у західних країнах хіджабом називають традиційну жіночу мусульманську хустку, яка повністю закриває волосся, вуха та шию і в більшості випадків злегка вкриває плечі. Обличчя при цьому залишається відкритим.

  • Жінка у хіджабі аміра

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Хіджаб аміра

    Цей головний убір складається із двох частин. Одна з них щільно облягає голову на зразок шапочки, інша - це шарф у формі рукава, який вдягають зверху, щоб закрити плечі. Саме слово "аміра" перекладається з арабської як "принцеса".

  • Жінка у хімарі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Хімар

    Накидка з прорізом для обличчя, яка закриває волосся, вуха і плечі та доходить до талії. Хімар поширений на Близькому Сході і в Туреччині.

  • Жінка у чадрі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Чадра

    Довге покривало, що закриває усе тіло з голови до п'ят. Чадра ніяк не кріпиться до одягу і не має застібок, жінка зазвичай сама притримує її руками. Чадра обличчя не закриває, але за бажання жінка може зробити це краєм покривала. Її часто носять у поєднанні з нікабом. Поширена в Ірані.

  • Жінка у нікабі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Нікаб

    Головний убір чорного кольору, який повністю закриває обличчя та волосся, залишаючи лише проріз для очей. Нікаб поєднують з іншими видами традиційного мусульманського одягу, наприклад, з абаєю - довгою сукнею з рукавами і без паска. Найчастіше нікаб носять у країнах Персидської затоки, Ємені і Пакистані.

  • Жінка у паранджі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Паранджа

    Довге покривало, яке повністю вкриває тіло та обличчя. Проріз для очей в паранджі закритий щільною сіткою - чачваном. Цей вид одягу розповсюджений у Середній Азії та Афганістані.

    Автор: Ута Штайнвер, Ольга Войтович


Дивитись відео 00:41

Дискусія про паранджу в Німеччині (19.08.2016)

DW.COM

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

У Німеччині не вщухають дискусії щодо заборони одягу мусульманок, який закриває обличчя. Чим відрізняються традиційні головні убори та елементи одягу - в галереї DW. (26.08.2016)  

Аудіо й відео до теми

Дискусія про паранджу в Німеччині (19.08.2016)  

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