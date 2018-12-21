 У Нідерландах затримали чотирьох підозрюваних у підготовці теракту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.12.2018

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Новини

У Нідерландах затримали чотирьох підозрюваних у підготовці теракту

У Роттердамі затримали чотирьох осіб, яких підозрюють у підготовці терористичної атаки. Правоохоронці продовжують розслідування.

Правоохоронці у Роттердамі затримали підозрюваних у підготовці теракту (архівне фото)

Правоохоронці у Роттердамі затримали підозрюваних у підготовці теракту (архівне фото)

У нідерландському місті Роттердам правоохоронці в суботу, 29 грудня, затримали чотирьох підозрюваних у підготовці теракту, повідомила поліція міста. Антитерористичні підрозділи та поліція заарештували чоловіків і провели обшуки в місцях, де вони були затримані, передає агенція AFP. "Їх підозрюють у причетності до підготовки терористичного злочину", - йдеться у заяві поліції. Деталі про підозрюваних та злочин, який вони готували, не були оприлюднені.

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Дружину ісламіста засудили до двох років за пособництво у вчиненні злочинів. Засуджена разом з чоловіком та дітьми їздила в Сирію, де її чоловік приєднався до лав "Ісламської держави". (13.11.2017)

Затримана група осіб планувала великий напад із застосуванням вогнепальної зброї і вибухівки, заявили у поліції Нідерландів. Декотрі з цих людей намагалися раніше виїхати за кордон воювати на боці ІД. (27.09.2018)

У поліції кажуть, що правоохоронці при розслідуванні мають намір сфокусуватися передусім на природі та масштабі терористичної загрози.

Нідерланди оминули великі терористичні атаки на кшталт тих, які були скоєні в Бельгії, Франції чи Німеччині. Утім, у червні поліція країни затримала двох чоловіків марокканського походження, яких підозрюють у підготовці нападів, зокрема у Роттердамі та у Франції.

У серпні 19-річний афганець атакував з ножем людей на головному вокзалі Амстердама. Правоохоронці застосували проти нього вогнепальну зброю, після чого пораненого нападника було госпіталізовано. У вересні поліція заарештувала сімох осіб, яких підозрюють у підготовці збройного нападу із застосуванням ручних гранат, автоматичної вогнепальної зброї та поясів смертників.

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