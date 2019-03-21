 У Новій Зеландії повселюдним мовчанням вшанували жертв у Крайстчерчі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2019

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Новини

У Новій Зеландії повселюдним мовчанням вшанували жертв у Крайстчерчі

Мешканці Нової Зеландії вшанували мовчанням пам'ять жертв нападів на дві мечеті у місті Крайстчерч.

Жалобна церемонія перед мечеттю Аль-Нур

Жалобна церемонія перед мечеттю Аль-Нур

У Новій Зеландії у п'ятницю, 22 березня, двома хвилинами мовчання вшанували пам'ять про жертв збройного нападу на дві мечеті в місті Крайстчерч, що на східному узбережжі країни. У багатьох районах країни суспільне життя завмерло з 13:32 до 13:34 за місцевим часом.

Тиждень тому приблизно у цей самий час було скоєно напад на першу з двох мечетей під час традиційної п'ятничної молитви. Жертвами нападу стали 50 осіб. Підозрюваний у скоєнні злочину нині перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Жалобна церемонія перед мечеттю Аль-Нур транслювалася в прямому ефірі національного радіо і телебачення. Наступного тижня в Новій Зеландії також заплановано загальнонаціональний жалобний захід.

У Новій Зеландії проживає майже п'ять мільйонів осіб. Мусульманська громада у країні налічує 50 тисяч осіб.

DW.COM

Нападник з Крайстчерча планував інші атаки

За даними місцевих ЗМІ, громадянин Австралії 28-річний Брентон Таррант працював фітнес-інструктором і був членом стрілецького клубу. (17.03.2019)  

У Новій Зеландії заборонять напівавтоматичну зброю

Після терактів у Крайстчерчі у Новій Зеландії забороняють продаж напівавтоматичної зброї. Зокрема, заборона накладена на торгівлю штурмовими гвинтівками. (21.03.2019)  

Напад на мечеті в Новій Зеландії: кількість загиблих зросла

Внаслідок атаки на дві мечеті в Крайстчерчі загинули близько 50 осіб. Прем'єрка Джасінда Ардерн назвала стрілянину терористичною атакою. (15.03.2019)  

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