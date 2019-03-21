У Новій Зеландії повселюдним мовчанням вшанували жертв у Крайстчерчі

У Новій Зеландії у п'ятницю, 22 березня, двома хвилинами мовчання вшанували пам'ять про жертв збройного нападу на дві мечеті в місті Крайстчерч, що на східному узбережжі країни. У багатьох районах країни суспільне життя завмерло з 13:32 до 13:34 за місцевим часом.

Тиждень тому приблизно у цей самий час було скоєно напад на першу з двох мечетей під час традиційної п'ятничної молитви. Жертвами нападу стали 50 осіб. Підозрюваний у скоєнні злочину нині перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Жалобна церемонія перед мечеттю Аль-Нур транслювалася в прямому ефірі національного радіо і телебачення. Наступного тижня в Новій Зеландії також заплановано загальнонаціональний жалобний захід.

У Новій Зеландії проживає майже п'ять мільйонів осіб. Мусульманська громада у країні налічує 50 тисяч осіб.