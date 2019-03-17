 У Новій Зеландії заборонять напівавтоматичну зброю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2019

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Новини

У Новій Зеландії заборонять напівавтоматичну зброю

Після терактів у Крайстчерчі у Новій Зеландії забороняють продаж напівавтоматичної зброї. Зокрема, заборона накладена на торгівлю штурмовими гвинтівками.

Джасінда Ардерн

Джасінда Ардерн

Після збройного нападу на мечеті в Новій Зеландії прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн у четвер, 21 березня, оголосила про заборону на продаж напівавтоматичної зброї і штурмових гвинтівок, інформує агенція AP. "Незабаром у Новій Зеландії буде заборонено будь-яку напівавтоматичну зброю, яка було використана у терористичному нападі", - зазначила Ардерн.

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Багатьма на Заході тероризм розглядався як діяння ісламістів. Напад на мусульман у Крайстчерчі свідчить, що ненависть на тлі ісламофобії має такі ж смертельні наслідки, вважає головна редакторка DW Інес Поль. (15.03.2019)

Уряд Нової Зеландії працює над зміною законодавства щодо контролю за зброєю. Це має зробити країну безпечнішою, вважає прем'єрка Ардерн. (18.03.2019)

Виконавчий директор однієї з найбільших у Новій Зеландії компаній, що продає зброю Hunting and Fishing New Zealand, зазначив, що компанія підтримує "будь-які урядові заходи, аби назавжди заборонити таку зброю". "Події минулого тижня (…) привели нас до думки, що такій зброї війни не місце у нашому бізнесі", - зазначив Даррен Джекобс.

Нагадаємо, 15 березня внаслідок нападу на дві мечеті у Крайстчерчі у Новій Зеландії загинули 50 осіб. Ще 50 осіб зазнали поранень, 36 з них наразі перебувають у лікарнях. Обидві мечеті розташовані на відстані приблизно п'яти кілометрів одна від одної. Злочинець знімав напад прихованою камерою і вів пряму трансляцію в інтернеті. З моменту першої атаки до затримання пройшло 36 хвилин. 28-річного громадянина Австралії Брентона Тарранта поліція затримала в той же день, пізніше йому висунули звинувачення у вбивстві. Незадовго до здійснення нападу Таррант оприлюднив у соцмережах 74-сторінковий маніфест антиіммігрантського спрямування.

 

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