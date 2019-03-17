У Новій Зеландії заборонять напівавтоматичну зброю

Після збройного нападу на мечеті в Новій Зеландії прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн у четвер, 21 березня, оголосила про заборону на продаж напівавтоматичної зброї і штурмових гвинтівок, інформує агенція AP. "Незабаром у Новій Зеландії буде заборонено будь-яку напівавтоматичну зброю, яка було використана у терористичному нападі", - зазначила Ардерн.

Виконавчий директор однієї з найбільших у Новій Зеландії компаній, що продає зброю Hunting and Fishing New Zealand, зазначив, що компанія підтримує "будь-які урядові заходи, аби назавжди заборонити таку зброю". "Події минулого тижня (…) привели нас до думки, що такій зброї війни не місце у нашому бізнесі", - зазначив Даррен Джекобс.

Нагадаємо, 15 березня внаслідок нападу на дві мечеті у Крайстчерчі у Новій Зеландії загинули 50 осіб. Ще 50 осіб зазнали поранень, 36 з них наразі перебувають у лікарнях. Обидві мечеті розташовані на відстані приблизно п'яти кілометрів одна від одної. Злочинець знімав напад прихованою камерою і вів пряму трансляцію в інтернеті. З моменту першої атаки до затримання пройшло 36 хвилин. 28-річного громадянина Австралії Брентона Тарранта поліція затримала в той же день, пізніше йому висунули звинувачення у вбивстві. Незадовго до здійснення нападу Таррант оприлюднив у соцмережах 74-сторінковий маніфест антиіммігрантського спрямування.