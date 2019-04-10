 У Непалі вирішили перевірити висоту Джомолунгми | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2019

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Новини

У Непалі вирішили перевірити висоту Джомолунгми

У Непалі експедиція у складі геодезиста та трьох альпіністів вирушила на Джомолунгму (Еверест), щоб уточнити її висоту. Є припущення, що найвища гора світу могла осісти після землетрусу у 2015 році.

Гора Джомолунгма (Еверест)

Гора Джомолунгма (Еверест)

Влада Непалу вирішила уточнити висоту Джомолунгми (Евересту), щоб дізнатися, чи осіла найвища у світі гора після потужного землетрусу в 2015 році. У вівторок, 10 квітня, уряд відправив на гору експедицію у складі чотирьох осіб - геодезиста та трьох альпіністів-шерп, щоб дізнатися її точну висоту.

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Команду очолює геодезист Хім Лал Гаутам, який здійснив сходження на Джомолунгму в 2011 році. Двоє членів команди залишаться у таборі, а інші двоє - піднімуться на вершину. Вони відправлятимуть дані щодо висоти гори своїм колегам у табір, повідомив представник картографічної організації країни Сушил Дангол, передає агенція dpa. Очікуються, що експедиція досягне вершини в травні.

Офіційно висота Джомолунгми становить 8848 метрів - цей показник був зафіксований в 1954 році. Втім, з того часу ведуться суперечки щодо висоти гори. Деякі вчені вважають, що після потужного землетрусу у 2015 році гора осіла.

"Еверест знаходиться в Непалі, але ми його ніколи не вимірювали. Ми також хочемо завершити полеміку щодо його точної висоти. Тому ми ініціювали міжнародну кампанію з вимірювання", - зазначив Дангол. Результати вимірювання найвищої гори у світі будуть оприлюднені під час конференції у Катманду в грудні.

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    Найбільш вражаючі гірські фото 2017 року

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  • Друге місце в категорії Mountain Faces

    Найбільш вражаючі гірські фото 2017 року

    Друге місце в категорії Mountain Faces

    За цей дуже інтимний знімок зблизька Рональд Райнштадлер отримав друге місце у категорії Mountain Faces.

    Автор: Карла Бляйкер, Данило Білик


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