У Непалі вирішили перевірити висоту Джомолунгми

Влада Непалу вирішила уточнити висоту Джомолунгми (Евересту), щоб дізнатися, чи осіла найвища у світі гора після потужного землетрусу в 2015 році. У вівторок, 10 квітня, уряд відправив на гору експедицію у складі чотирьох осіб - геодезиста та трьох альпіністів-шерп, щоб дізнатися її точну висоту.

Команду очолює геодезист Хім Лал Гаутам, який здійснив сходження на Джомолунгму в 2011 році. Двоє членів команди залишаться у таборі, а інші двоє - піднімуться на вершину. Вони відправлятимуть дані щодо висоти гори своїм колегам у табір, повідомив представник картографічної організації країни Сушил Дангол, передає агенція dpa. Очікуються, що експедиція досягне вершини в травні.

Офіційно висота Джомолунгми становить 8848 метрів - цей показник був зафіксований в 1954 році. Втім, з того часу ведуться суперечки щодо висоти гори. Деякі вчені вважають, що після потужного землетрусу у 2015 році гора осіла.

"Еверест знаходиться в Непалі, але ми його ніколи не вимірювали. Ми також хочемо завершити полеміку щодо його точної висоти. Тому ми ініціювали міжнародну кампанію з вимірювання", - зазначив Дангол. Результати вимірювання найвищої гори у світі будуть оприлюднені під час конференції у Катманду в грудні.

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