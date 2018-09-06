 У НБУ розраховують на отримання Україною траншу від МВФ цього року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2019

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Новини

У НБУ розраховують на отримання Україною траншу від МВФ цього року

Україна може отримати транш від Міжнародного валютного фонду цього року, якщо вдасться швидко сформувати уряд, вважає перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

У НБУ наголошують на важливості співпраці з МВФ

У НБУ наголошують на важливості співпраці з МВФ

До кінця цього року Україна може отримати транш кредитної допомоги від МВФ за умови, якщо після виборів вдасться швидко сформувати новий уряд і він одразу почне працювати, заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю агентству новин Reuters, опублікованому в понеділок, 10 червня.

Нагадаємо, затверджена в грудні минулого року програма співпраці Києва з МВФ передбачала виділення кредитів на загальну суму 3,9 мільярда доларів США до 2020 року, однак Україна отримала лише 1,4 мільярда з цього обсягу. На даний момент вона призупинена, поки не буде сформовано уряд після дострокових парламентських виборів, які мають відбутися 21 липня.

DW.COM

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"Якщо уряд буде сформовано і (...) він почне працювати у вересні, тоді у нас є шанс отримати транш до кінця цього року - ми вважаємо це оптимістичним сценарієм", - зазначила Рожкова. Вона очікує, що розмір траншу може становити приблизно 1,3 мільярда доларів.

Також перша заступниця голови НБУ звернула увагу на очікувані виклики в економіці та фінансовій сфері України. "Наприкінці цього року і наступного року ми повинні виплатити значні борги. Безсумнівно, це буде дуже напружений період. (...) Очевидно, що 2019 рік для нас - складний. (…) Співпраця з МВФ є ключовою для нас і не тільки через один транш", - зазначила Рожкова.

За її словами, на даний момент міжнародні резерви НБУ перевищують 19 мільярдів доларів, а продовження співпраці з МВФ дозволить збільшити їх до обсягу понад 21 мільярд доларів.

Розміщення єрооблігацій

Міністерка фінансів України Оксана Маркарова 10 червня підтвердила інформацію про випуск семирічних облігацій в євро. Як написала вона в соціальній мережі Facebook, українська делегація розпочинає зустрічі з потенційними інвесторами в Лондоні, Франкфурті, Мюнхені та Мілані.

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