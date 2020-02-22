У Нацполіції почали провадження через заворушення в Нових Санжарах

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що внаслідок вчинених 20 лютого заворушень у Нових Санжарах було розпочато кримінальні провадження за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України. Про це він повідомив у суботу, 22 лютого.

"Загалом порушено п'ять кримінальних статей - це перекриття транспортних магістралей, масові незаконні акції, погрози і напади на співробітників поліції та розпалювання міжнаціональної ворожнечі", - розповів Геращенко, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

"Зараз співробітники Національної поліції готуються пред'явити підозри та адміністративні протоколи 24 особам, затриманим в день масових заворушень", - зазначив заступник міністра. "Це будуть і адміністративні протоколи, а деяких осіб буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Зокрема тих, хто кидав бруківку в голови поліцейським, тих, хто кидав каміння в автобуси, і тих, хто займався розпалюванням міжнаціональної ворожнечі", - заявив Геращенко. Він також зазначив, що всі затримані на акції - жителі Полтавської області.

На запитання про провокаторів "у спортивних костюмах" в Нових Санжарах Геращенко відповів, що цим займається СБУ. Він також запевнив, що не має інформації про підвезення на акції осіб з інших областей.

У МОЗ кажуть, що всі евакуйовані з Китаю здорові

Тим часом заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль повідомив, що всі люди, які перебувають у обсервації в Нових Санжарах, здорові. Про це він заявив на брифінгу в Кабінеті Міністрів. "Результати ранкового медичного обстеження позитивні", - сказав він, цитує інформагенція "Українські новини".

Заступник очільника МОЗ зазначив, що в суботу у евакуйованих також будуть брати кров на аналіз. Ці зразки спрямують до київської лабораторії. Таке обстеження буде проходити один раз у три дні, додав Коваль.