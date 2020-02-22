 У Нацполіції почали провадження через заворушення в Нових Санжарах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2020

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Новини

У Нацполіції почали провадження через заворушення в Нових Санжарах

Підозри та адміністративні протоколи готуються пред'явити 24 особам, затриманим під час заворушень у Нових Санжарах, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Нові Санжари

Бронетехніка в Нових Санжарах

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що внаслідок вчинених 20 лютого заворушень у Нових Санжарах було розпочато кримінальні провадження за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України. Про це він повідомив у суботу, 22 лютого.

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"Загалом порушено п'ять кримінальних статей - це перекриття транспортних магістралей, масові незаконні акції, погрози і напади на співробітників поліції та розпалювання міжнаціональної ворожнечі", - розповів Геращенко, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

"Зараз співробітники Національної поліції готуються пред'явити підозри та адміністративні протоколи 24 особам, затриманим в день масових заворушень", - зазначив заступник міністра. "Це будуть і адміністративні протоколи, а деяких осіб буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Зокрема тих, хто кидав бруківку в голови поліцейським, тих, хто кидав каміння в автобуси, і тих, хто займався розпалюванням міжнаціональної ворожнечі", - заявив Геращенко. Він також зазначив, що всі затримані на акції - жителі Полтавської області.

На запитання про провокаторів "у спортивних костюмах" в Нових Санжарах Геращенко відповів, що цим займається СБУ. Він також запевнив, що не має інформації про підвезення на акції осіб з інших областей.

У МОЗ кажуть, що всі евакуйовані з Китаю здорові

Тим часом заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль повідомив, що всі люди, які перебувають у обсервації в Нових Санжарах, здорові. Про це він заявив на брифінгу в Кабінеті Міністрів. "Результати ранкового медичного обстеження позитивні", - сказав він, цитує інформагенція "Українські новини".

Заступник очільника МОЗ зазначив, що в суботу у евакуйованих також будуть брати кров на аналіз. Ці зразки спрямують до київської лабораторії. Таке обстеження буде проходити один раз у три дні, додав Коваль.

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  • Бронетехника у Нових Санжарах

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    Затримані й поранені

    Під час безладів та зіткнень з поліцією в Нових Санжарах було затримано 24 учасники акції. За медичною допомогою звернулися дев'ять поліцейських і одна цивільна особа. Крім того, в поліції повідомили про відкриття за фактом заворушень двох кримінальних проваджень.

  • Гончарук, Скалецька та Аваков дають брифінг у Нових Санжарах

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

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    Прем'єр Олексій Гончарук терміново вилетів на місце подій, де зібрав брифінг. Він повідомив, що в Нових Санжарах працюватиме оперативний штаб уряду. У свою чергу Зоряна Скалецька повідомила, що перебуватиме в карантині разом з евакуйованими з Китаю. Вона сподівається, що її рішення заспокоїть невдоволених жителів Нових Санжар та решту країни.

  • Санаторій в Нових Санжарах, де розмістили евакуйованих з Уханю

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    Ситуація в Нових Санжарах нормалізується

    Станом на ранок 21 лютого ситуація нормалізувалася. У Нацполіції повідомили, що правоохоронці відпустили 23 із 24 затриманих. П'ять правоохоронців опинилися в лікарні. Прем'єр Олексій Гончарук назвав сплеск насильства в Нових Санжарах наслідком інформаційної війни, яка ведеться проти України.

    Автор: Микола Кондратенко


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