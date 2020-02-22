У Нацполіції почали провадження через заворушення в Нових Санжарах

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що внаслідок вчинених 20 лютого заворушень у Нових Санжарах було розпочато кримінальні провадження за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України. Про це він повідомив у суботу, 22 лютого.
"Загалом порушено п'ять кримінальних статей - це перекриття транспортних магістралей, масові незаконні акції, погрози і напади на співробітників поліції та розпалювання міжнаціональної ворожнечі", - розповів Геращенко, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".
"Зараз співробітники Національної поліції готуються пред'явити підозри та адміністративні протоколи 24 особам, затриманим в день масових заворушень", - зазначив заступник міністра. "Це будуть і адміністративні протоколи, а деяких осіб буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Зокрема тих, хто кидав бруківку в голови поліцейським, тих, хто кидав каміння в автобуси, і тих, хто займався розпалюванням міжнаціональної ворожнечі", - заявив Геращенко. Він також зазначив, що всі затримані на акції - жителі Полтавської області.
На запитання про провокаторів "у спортивних костюмах" в Нових Санжарах Геращенко відповів, що цим займається СБУ. Він також запевнив, що не має інформації про підвезення на акції осіб з інших областей.
У МОЗ кажуть, що всі евакуйовані з Китаю здорові
Тим часом заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль повідомив, що всі люди, які перебувають у обсервації в Нових Санжарах, здорові. Про це він заявив на брифінгу в Кабінеті Міністрів. "Результати ранкового медичного обстеження позитивні", - сказав він, цитує інформагенція "Українські новини".
Заступник очільника МОЗ зазначив, що в суботу у евакуйованих також будуть брати кров на аналіз. Ці зразки спрямують до київської лабораторії. Таке обстеження буде проходити один раз у три дні, додав Коваль.
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Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
На борту літака були не тільки українці
За даними міністерства охорони здоров'я України, на борту літака було 45 українців, 27 іноземців і члени екіпажу з медиками. Серед іноземців - громадяни Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Сальвадору, Казахстану, Коста-Рики та інших країн.
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Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Літак - на дезінфекцію
Літак авіакомпанії SkyUp, що здійснював евакуацію, пройшов процедуру дезінфекції. На кілька годин він залишався закритим на окремій стоянці аеропорту "Харків". Пізніше в ньому поміняють фільтри системи кондиціонування.
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Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Медиків, які супроводжували евакуйованих, теж на карантин
Медпрацівники в захисних костюмах та респіраторах, які обслуговували спецрейс з Уханю, йдуть до автобусів. Медики, а також члени екіпажу літака, рятувальники, митники й прикордонники, які супроводжували й обслуговували евакуйованих, також пройдуть двотижневий карантин.
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Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Тим часом у Нових Санжарах...
Евакуйованих з Уханю вирішили розмістити в санаторії Нацгвардії в Нових Санжарах Полтавської області. Місцевим жителям це прийшлося не до смаку. Поки літак з Уханю сідав в аеропорту Харкова, жителі Нових Санжар заблокували дорогу до санаторію.
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Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Протестувальники розпалили вогнище та жбурляли в автобуси каміння
До санаторію автобуси з евакуйованими прибули в четвер, 20 лютого. Протести місцевих жителів переросли в протистояння з поліцією: в автобуси та правоохоронців полетіло каміння.
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Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Автобуси з людьми довелось брати під охорону
Через агресивну поведінку протестувальників поліція оточила живим кордоном автобуси з евакуйованими з Уханю.
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Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Поліція намагається забезпечити проїзд автобусів з евакуйованими
Підрозділам поліції, викликаним у селище Нові Санжари, довелося відтісняти з дороги протестувальників. Декілька поліцейських отримали поранення.
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Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
На допомогу викликали бронетехніку
Аби забезпечити безперешкодний проїзд автобусів з евакуйованими, Нацгвардія стягнула до селища навіть декілька одиниць бронетехніки.
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Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Затримані й поранені
Під час безладів та зіткнень з поліцією в Нових Санжарах було затримано 24 учасники акції. За медичною допомогою звернулися дев'ять поліцейських і одна цивільна особа. Крім того, в поліції повідомили про відкриття за фактом заворушень двох кримінальних проваджень.
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Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Український прем'єр відвідав Нові Санжари
Прем'єр Олексій Гончарук терміново вилетів на місце подій, де зібрав брифінг. Він повідомив, що в Нових Санжарах працюватиме оперативний штаб уряду. У свою чергу Зоряна Скалецька повідомила, що перебуватиме в карантині разом з евакуйованими з Китаю. Вона сподівається, що її рішення заспокоїть невдоволених жителів Нових Санжар та решту країни.
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Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Ситуація в Нових Санжарах нормалізується
Станом на ранок 21 лютого ситуація нормалізувалася. У Нацполіції повідомили, що правоохоронці відпустили 23 із 24 затриманих. П'ять правоохоронців опинилися в лікарні. Прем'єр Олексій Гончарук назвав сплеск насильства в Нових Санжарах наслідком інформаційної війни, яка ведеться проти України.
Автор: Микола Кондратенко