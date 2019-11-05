У "Нафтогазі" відповіли на пропозицію Путіна "обнулити" борги РФ

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у вівторок, 5 листопада, відповів на заклик президента РФ Володимира Путіна "обнулити" 22 мільярди російських боргів перед НАК.

"Російська сторона пропонує Нафтогазу "обнулити" майже три мільярди доларів за Стокгольмським рішенням і відмовитися від позову ще на 12 мільярдів. До того ж АМКУ (Антимонопольний комітет України. - Ред.) пропонується відмовитися від штрафу на близько семи мільярдів доларів", - написав Коболєв у соцмережі Facebook.

У той самий час він зауважив, що Росія не висунула Україні жодних зустрічних пропозицій. "Разом - 22 мільярди доларів - "понять и простить". Шукаю і не знаходжу в озвучених в медіа пропозиціях зустрічні кроки Росії на співставні суми. Хіба так виглядає "обнулення" взаємних претензій?" - зауважив Коболєв.

Крім того, голова "Нафтогазу" нагадав, що за діючим контрактом Україна вже має право купувати російський газ за ціною німецького хабу. Утім, "Газпром" відмовляється виконувати це положення контракту. "Традиційно російські поставки, навіть зі знижками за лояльність, чомусь виходять дорожчими, ніж закупівлі за конкурентними цінами у Європі. Це нелогічно, бо "Газпром" транспортує газ на меншу відстань", - зазначив Коболєв. За його словами, "коли Стокгольмський арбітраж виправив цю цінову аномалію, "Газпром" відмовився постачати газ".

Попри це, Коболєв запевнив, що "Нафтогаз" готовий домовлятися про продовження транзиту і додав, що українська позиція в цьому питанні "повністю збігається з позицією Єврокомісії". "Ми готові до конструктивного співробітництва заради продовження транзиту, але будемо й надалі наполегливо та ефективно захищати як національні інтереси, так і інтереси "Нафтогазу", - підсумував очільник "Нафтогазу".

Нагадаємо, 30 жовтня на зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном президент РФ Володимир Путін закликав до обнулення судових претензій між "Газпромом" і українським "Нафтогазом", пов'язаних з урегулюванням проблеми боргу та підписанням контрактів на транзит і постачання газу.

Як повідомлялось, за підсумками рішень Стокгольмського арбітражу за двома позовами "Газпром" залишився винним "Нафтогазу" понад 2,5 мільярда доларів. Крім того, на початку листопада "Нафтогаз" направили новий судовий позов до Стокгольмського арбітражу, у якому НАК вимагає від "Газпрому" виплатити йому 12,2 мільярда доларів.